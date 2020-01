SEOUL - Zico mengawali 2020 dengan sempurna. Member Block B ini mencatatkan diri sebagai artis Korea pertama yang meraih sertifikat Perfect All Kill di 2020.

Zico meraih Perfect All Kill lewat lagu solo terbarunya, Any Song. Dirilis pada 13 Januari 2020, Any Song langsung memuncaki chart semua tangga lagu di Korea.

Mengutip Soompi, Minggu (19/1/2020), Any Song mendapat All Kill pada 15 Januari setelah memuncaki realtime dan daily chart 6 portal musik utama Korea, yakni Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, and Soribada serta realtime chart Flo dan iChart.

Dua hari berselang, tepatnya pada 17 Januari, Any Song menobatkan diri sebagai lagu pertama yang mendapatkan Perfect All Kill. Untuk meraih sertifikat ini, sebuah lagu harus memenuhi syarat All Kill dan menduduki peringkat 1 di iChart’s weekly chart.

Didapatnya Perfect All Kill oleh Any Song sejatinya tak terlalu mengejutkan. Selain karena track record Zico yang dikenal sering menciptakan lagu-lagu juara, Any Song juga disukai banyak pihak.

Salah satu buktinya tentu saja maraknya Any Song Challenge, sebuah tantangan untuk membuat video cover koreografi lagu tersebut. Tak hanya fans atau netizen, banyak artis yang sudah melakukan Any Song Challenge.

Tantangan ini dimulai ketika Zico mengajak Hwasa MAMAMOO dan Chungha untuk melakukan Any Song Challenge. Begitu lagu ini resmi dirilis, idol-idol lain seperti Mino WINNER, AB6IX, Sandara Park, Kim Jae Hwan, hingga Nam Do Hyon dan Lee Han Gyul eks X1 ikut melakukan Any Song Challenge.

Beberapa idol ini melakukan Any Song Challenge bersama Zico. Namun ada juga yang melakukannya tanpa sang penyanyi. Tiffany SNSD misalnya, yang melakukan Any Song Challenge dengan diiringi band.