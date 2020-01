LOS ANGELES - Sutradara Scott Derrickson memastikan mundur dari kursinya sebagai sutradara sekuel Doctor Strange. Dia mengaku, keputusan itu diambilnya setelah terjadi perbedaan pandangan soal kreativitas dirinya dan Marvel Studios selaku rumah produksi.

“Marvel dan saya telah sepakat untuk berpisah di Doctor Strange: In Multiverse of Madness karena perbedaan visi. Saya berterima kasih atas kolaborasi kami selama ini,” tulis sutradara 53 tahun ini lewat akun Twitter pribadinya.

Marvel Studio selaku rumah produksi Doctor Strange mengonfirmasi kepada Deadline bahwa kepergian Scott yang juga sutradara di film sebelumnya dilakukan secara damai. Meski mundur dari kursi sutradara, Scott akan tetap terlibat dalam sekuel Doctor Strange.

“Marvel Studios dan Scott Derrickson berpisah secara damai dalam Doctor Strange: In The Multiverse of Madness karena perbedaan visi. Namun ia akan tetap menjadi produser eksekutif dalam film selanjutnya,” ungkap Marvel.

Dengan keluarnya Derrickson, maka Marvel hanya memiliki waktu 4 bulan untuk mencari penggantinya. Produksi sekuel Doctor Strange akan dimulai pada Mei 2020 untuk mengejar jadwal rilis pada 7 Mei 2021. Sama seperti film pertamanya, Benedict Cumberbatch akan kembali berperan sebagai Stephen Strange, seorang ahli bedah saraf yang brilian tapi sombong. Elizabeth Olsen akan ikut membintangi sekuel Doctor Strange sebagai Scarlet Witch. Film Doctor Strange: In The Multiverse of Madness diharapkan dapat mengulang kembali kesuksesan proyek sebelumya. Tayang pada 2016, Doctor Strange tercatat sebagai salah satu film paling populer di dunia. Kala itu, film Doctor Strange berhasil meraup pendapatan sebanyak USD677 juta dolar atau setara dengan Rp9,3 triliun dari penayangan di seluruh dunia.*