LOS ANGELES - Tepat 8 Agustus 2020 merupakan hari ulang tahun penyanyi asal Amerika, Elvis Presley. Seandainya ia masih hidup, tentu sekarang usianya sudah menginjak 85 tahun.

Meski telah tiada sejak 42 tahun yang lalu, Anda masih bisa mengenang sang raja rock n roll tersebut melalui deretan karyanya yang abadi. Berikut ini Okezone rangkum lima lagu Elvis Presley terbaik berdasarkan polling Rolling Stone.

1. Suspicious Minds

Melalui lagu ini, Elvis Presley menuangkan rasa kecewa atas kondisi rumah tangganya dengan Priscilla saat itu. Terutama tentang kegagalannya sebagai seorang suami.

Lagu Suspicious Minds ditulis oleh Mark James. Kemudian menjadi hit nomor satu pertama sang penyanyi dalam tujuh tahun dan merupakan sorotan reguler pertunjukan live-nya.

2. If I Can Dream

Lagu If I Can Dream merupakan bentuk penghormatan Elvis Presley kepada Marthin Luther King Jr. Ia masuk dapur rekaman Western Recorders selang dua bulan kematian sang pahlawan hak-hak sipil tersebut.

Karya itu pun menjadi titik kembali Presley yang menggugah pada tahun 1968. Lagu tersebut naik ke nomor 12 di Hot 100 dan hingga saat ini masih banyak yang melihatnya sebagai salah satu pertunjukan vokal terbesar dalam kariernya.

3. In the Ghetto

Setelah kemunculan para bintang baru seperti The Beatles dan Bob Dylan, Elvis Presley kembali berhasil mencuri posisi terdepan. Ia memanfaatkan momen kembalinya pada 1968 yang spesial dengan menghadirkan lagu In the Getto.

Mengisahkan tentang kemiskinan dan keputusasaan di kota-kota Amerika, lagu tersebut mencapai nomor tiga. Memperkuat fakta bahwa Elvis Presley benar-benar kembali.

4. Jailhouse Rock

Jerry Leiber dan Mike Stoller menulis Jailhouse Rock khusus untuk film 1957 untuk film Elvis Presley dengan nama yang sama. Lagu tersebut pun sukses menggeser Wake Up Little Susie dari puncak tangga lagu.

5. Can't Help Falling In Love

Para penggemar di konser Elvis tampaknya sudah mengetahui bahwa ketika lagu Can't Help Falling in Love berkumandang, maka mereka harus bersiap-siap pergi. Lagu yang ditulis untuk filmnya yang berjudul Blue Hawaii pada 1961 itu selalu menjadi penutup manis dalam pertunjukannya.