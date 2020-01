JAKARTA – Super Junior siap menyapa penggemar mereka, Elf di Indonesia dalam konser bertajuk Super Show 8: Infinite Time di ICE BSD, Tangerang. Acara itu akan dihelat pada Sabtu, 11 Januari 2020.

Sebelum mendarat di Tanah Air, Super Junior telah membuka world tour mereka di Korea Selatan pad 12 Oktober lalu dan berlanjut ke Jepang, Thailand serta Filipina.

Mengingat konser Super Junior kali ini bertujuan untuk memperkenalkan album studio ke-9 mereka, grup asuhan SM Entertainment ini pastinya akan membawakan lagu teranyar di album, tersebut. Namun tak menutup kemungkinan pula grup yang digawangi Leeteuk, Donghae, Eunhyuk, Shindong, Yesung, Ryeowook, Kyuhyun dan Siwon ini akan membawakan lagu lawas mereka.

Berikut 5 prediksi lagu yang dibawakan Super Junior dalam konser mereka di Indonesia.

1. Super Clap

Super Clap menjadi title track di album terbaru Super Junior, Time_Slip. Lagu ini pastinya tidak akan dilewatkan personel Super Junior saat tampil di Indonesia. Sebab, lagu ini telah dibawakan Leeteuk cs saat mereka menggelar konser di Filipina, Thailand dan Korea Selatan.

Selain itu Super Clap juga tengah digandrungi para pecinta K-Pop khususnya penggemar Super Junior. Terbukti saat lagu itu dirilis pada 18 Oktober lalu, Super Clap menduduki Trending 1 Twitter hanya dalam waktu 2 jam. 24 jam kemudian, berhasil mendapatkan posisi 1 di trending YouTube lewat video klipnya.

2. I Think I

I Think I juga menjadi bagian dari album Time_Slip Super Junior serta dibawakan personelnya di konser sebelumnya, yakni Filipina, Thailand dan Korea Selatan.

Saat konser itu digelar di Korea Selatan, Eunhyuk berkomentar bahwa ia bersama tim telah berusaha keras mempersiapkan konser itu dengan maksimal.

“Sudah lama sejak kami bekerja sama, aku ingin menunjukkan penampilan terbaik. Terlepas dari jadwal individu masing-masing personel, kami telah menyiapkan banyak hal dan berlatih keras,” kata penyanyi bernama lengkap Lee Hyuk Jae seperti dikutip dari Soompi, 13 Oktober lalu.

3. Sorry, Sorry

Sorry, Sorry menjadi lagu debut Super Junior di tahun 2009 yang sayang apabila dilewatkan. Maka dalam konser sebelumnya, lagu ini pun dibawakan grup tersebut dan kemungkinan besar juga akan ditampilkan saat konser mereka di Indonesia.

Sorry, Sorry menandai kesuksesan dengan berada di jajaran atas tangga lagu Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Filipina dan Thailand. Lagu ini juga berhasil menyabet penghargaan di Golden Disk Awards untuk Daesang dan Album Of The Year tahun 2009.

4. Black Suit

Black Suit juga menjadi hits yang dibawakan Super Junior dalam konser Super Show 8: Infinite di tiga negara sebelumnya. Korea Selatan, Filipina dan Thailand. Lagu ini berada di album Super Junior bertajuk Play (2017).

Sama halnya dengan Sorry, Sorry, Black Suit juga meraih penghargaan yakni MYX Music Awards yang digelar di Filipina tahun 2018. Super Junior berhasil mengalahkan pesaingnya seperti One Direction, 5 Seconds of Summer hingga Fifth Harmony.

5. Mr. Simple

Mr. Simple juga tidak luput dari setlist Super Junior di tiga konser mereka sebelumnya. Sama seperti empat lagu lain, hits yang rilis di tahun 2011 ini juga diprediksi akan dinyanyikan Super Junior pada konser mereka di Jakarta.