SEOUL - Rapper Kang Gary dipastikan akan kembali membintangi variety show. Kali ini, dia memilih The Return of Superman sebagai proyek comeback setelah rehat selama 3 tahun.

Kang Bong Kyu, Kepala Produser The Return of Superman mengaku, sempat khawatir Gary akan menepis tawarannya. “Sudah cukup lama kami memintanya untuk bergabung. Hingga akhirnya dia menyambut tawaran kami,” ujarnya kepada OSEN seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (8/1/2020).

Tak mudah bagi Kang Gary bergabung dengan The Return of Superman. Dia yang selama ini dikenal menutup rapat kehidupan pribadinya, harus memperlihatkan wajah Kang Ha Oh, putranya yang kini berusia 2 tahun. Tak hanya itu, dia juga harus merelakan kediaman pribadinya dipenuhi kamera.

Program ini menyuguhkan konsep kebersamaan ayah dan anak selama 48 jam (2 hari), tanpa kehadiran ibu. Selain untuk memperkuat ikatan ayah dan anak, program ini juga memberi kesempatan bagi istri untuk beristirahat dan menikmati me time.

Acara ini menjadi program TV perdana Kang Gary setelah memutuskan mundur dari Running Man pada 2016. Setelah rehat dari acara yang digawanginya selama 7 tahun itu, dia memutuskan istirahat dari dunia hiburan. Namun tak lama, Gary mengumumkan pernikahannya dengan perempuan non-selebriti, pada April 2017. Sekitar 7 bulan kemudian, sang rapper dan istrinya dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki. Selama 2 tahun terakhir, rapper 41 tahun itu selalu menutup rapat privasinya. Meski secara rutin mengunggah vlog lewat YouTube, dia tak pernah memperlihatkan wajah istri dan anaknya yang semakin membuat penasaran penggemar. Kang Bong Kyu mengungkapkan, mereka telah menyelesaikan syuting dengan Kang Gary dan anaknya. Episode pertama ayah dan anak ini dalam The Return of Superman dijadwalkan tayang pada Februari mendatang.* Baca juga: Christian Bale dan Chris Hemsworth Berpotensi Adu Akting dalam Thor 4