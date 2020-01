JAKARTA - Pebisnis sekaligus penulis Dita Soedarjo kini tengah menjadi sorotan publik. Mantan kekasih Denny Sumargo itu menjadi perbincangan hangat lantaran penampilannya yang dianggap tak sesuai.

Beberapa waktu lalu, Dita Soedarjo menyalurkan bantuan kepada para korban banjir di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pada kesempatan itu, Dita terlihat mengenakan crop tank berwarna hitam lengkap dengan celana leging abu-abu.

Penampilan Dita rupanya menuai komentar miring dari para warganet. Banyak yang menilai bahwa pakaian yang dikenakannya itu tak sesuai dalam kegiatan amal yang diikutinya.

Komentar pedas para warganet itu terlihat dalam pemberitaan sebuah portal media online. Melihat deretan komentar dari mereka, perempuan 28 tersebut memberikan tanggapan.

"Netizen sebagian memang paling cepat berkomentar mengetik tapi paling lambat membantu in action," tulis Dita Soedarjo dalam keterangan unggahannya di Instagram pada Rabu (8/1/2020).

Dita menjelaskan sebenarnya saat itu ia telah berinisiatif untuk meminjam jaket untuk menutupi penampilannya. Namun apa daya, lokasi tersebut sangat jauh sehingga ia tak mau menunda aksi sosialnya hanya karena urusan pakaian.

Ia pun heran mengapa penampilannya saat itu dipermasalahkan. Padahal kejadian salah kostum itu hanya terjadi sekali dari sekian banyak acara amal yang ia lakukan.

"Setiap minggu hampir saya charity enggak salah kostum kok, giliran sekali dibuat lebay banget," pungkasnya.

Dalam unggahan sebelumnya pada 5 Januari lalu, Dita memang mengakui dirinya salah kostum. Ia pun menjelaskan bahwa saat itu sang asisten rumah tangga mengira dirinya akan berolahraga.

"Sorry gue salah kostum. My maid bring outfit assume i was going to gym instead of charity sorry banget! Better saltum daripada telat ya or bailed kan!," tulisnya.