SEOUL - Pasangan selebriti Korea Selatan Gummy dan Jo Jung Suk datang dengan kabar bahagia. Mereka tengah menantikan kelahiran anak pertama, setelah mengikat janji pernikahan pada Oktober 2018.

Kabar mengenai kehamilan penyanyi asal Korea Selatan itu kemudian dikonfirmasi oleh perwakilan agensi Gummy, C-JeS Entertainment. “Jo Jung Suk dan Gummy sangat bahagia mengetahui kehamilan tersebut,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (7/1/2020).

Berdasarkan keterangan sumber tersebut, kehamilan pelantun You Are My Everything tersebut telah menginjak usia 7 minggu. Gummy diprediksi akan melahirkan anak pertamanya pada pertengahan Agustus 2020.

Berada di trimester awal kehamilan, pemilik nama asli Park Ji Yeon tersebut memutuskan untuk mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Dia memilih fokus dan menikmati masa kehamilan pertamanya tersebut.

Di lain pihak, Jo Jung Suk baru-baru ini mengungkapkan rasa cintanya kepada Gummy saat menerima trofi Top Excellence Award dari SBS Drama Awards 2019. Di atas panggung, aktor 39 tahun itu mengatakan, "Aku benar-benar malu mengatakan ini, tapi aku mencintaimu." Jo Jung Suk diketahui menikah Gummy dalam sebuah upacara tertutup yang hanya dihadiri sahabat dan keluarga dekat keduanya, pada Oktober 2018. Pasangan ini memutuskan menikah setelah berpacaran selama 5 tahun.