JAKARTA – Setelah berjuang melawan kanker yang dideritanya, aktris Ria Irawan meninggal dunia pagi tadi, Senin (6/1/2020) di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Dalam unggahan sang suami, Mayky Wongkar yang diposting pada 23 Desember 2019, diketahui Ria Irawan sempat menonton film Imperfect di bisokop bersama suami . Dalam foto tersebut, Ria tampak sumringah. Ia mengenakan jilbab hitam, berkacamata dan mengarah ke kamera sambil tersenyum.

Dalam unggahannya tersebut, sang suami hanya membubuhkan emoticon love pada kolom caption.

Mayky membenarkan bahwa kondisi Ria Irawan menurun sebelum dinyatakan meninggal dunia pada saat adzan Subuh berkumandang.

Sebelumnya, Ria Irawan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Senin 18 November 2019. Dalam unggahannya, Mayky membagikan potret Ria yang tengah berbaring di ranjang rumah sakit. Pria yang menikahi Ria sejak 2016 lalu itu melengkapi unggahannya dengan kalimat yang dapat menguatkan Ria.

“Selalu kuat, selalu berani❤️❤️, love you so much bu @riairawan 💋, perjalanan ini masih panjang. Bismilah segalanya dimudahkankan," tulis Mayky di foto tersebut.

Ria Irawan divonis menderita penyakit kanker endometrium pada 2014 lalu. Setelah menjalani serangkaian pengobatan, Ria dinyatakan bersih dari kanker. Namun ia kembali harus menjalani perawatan atas penyakit yang dideritanya