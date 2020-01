SEOUL - Aktor Ji Sung dikenal sebagai salah satu pesohor Korea Selatan yang tak sungkan mengungkapkan kecintaannya pada keluarga dalam setiap wawancara. Tak terkecuali, saat dia tampil dalam variety show perdananya, Run.

Sebagai aktor ternama, Ji Sung mengaku hidupnya tak jauh dari masalah. Bahkan dia sempat kecanduan alkohol saat menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. “Saat itu, aku merasa alkohol membantuku melewati berbagai masalah,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Jumat (3/1/2020).

Namun sejak menikah dan dikaruniai dua anak, Ji Sung mengaku mulai memperbaiki kebiasaannya mengonsumsi alkohol yang telah berlangsung selama 20 tahun itu. “Karena seorang ayah harus sehat untuk bisa melakukan apa saja bagi keluarganya,” tuturnya menambahkan.

Selain itu, aktor Kill Me, Heal Me tersebut juga ingin hidup bersama sang istri lebih lama dan mengantarkan kedua anaknya: Kwak Ji Yoo dan Kwak Bo Ah, ke gerbang pernikahan. Mendengar pengakuan Ji Sung, Kang Ki Young rekannya dalam Run memujinya sebagai suami idaman.

Baca juga: Ji Sung Menjadi Pria Paling Bahagia ketika...

Ji Sung menambahkan, dia dan istrinya Lee Bo Young selalu bekerjasama dalam mengurus rumah tangga. Dia bahkan tak sungkan turun tangan langsung dalam mengurusi keperluan sehari-hari kedua anaknya.

Aktor 42 tahun itu diketahui menikahi Lee Bo Young pada 27 September 2013, setelah terlibat cinta lokasi dalam Save the Last Dance For Me, pada 2004. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak.*

Baca juga: Cukup 4 Istri, Opie Kumis Ogah Menikah Lagi