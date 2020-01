JAKARTA – Ahmad Abdul memiliki resolusi tersendiri untuk menyambut tahun 2020. Pelantun lagu Tell Me Something ini rupanya ingin menyadarkan masyarakat jika lagu yang dibawakannya adalah asli dari Indonesia meskipun dalam lirik berbahasa Inggris.

Hal tersebut lantaran, penyanyi kelahiran Kupang ini kerap mendapatkan komentar netizen yang mengira jika lagunya itu milik penyanyi luar negeri. Dari situlah, Abdul ingin lebih memperkenalkan karyanya kepada masyarakat.

“Resolusiku di 2020, aku pengin makin banyak yang ngeview video aku dan makin bikin orang-orang Indonesia itu percaya kalau lagu yang aku bawain itu dari indonesia karena dari komen masih banyak yang kayak 'aku dengar di radio dikira lagu dari maroon 5 atau adam levine' tapi itu bukan Maroon 5 atau Adam Levine, itu Abdul,” ujar Ahmad Abdul saat mengunjungi redaksi Okezone pada Desember lalu.

Selain itu, Abdul juga ingin menyadarkan jika di Indonesia terdapat musisi-musisi yang mumpuni dan tak kalah dengan musisi Internasional. Bahkan, Abdul sendiri percaya jika musisi Indonesia bisa menghasilkan ‘produk’ baru di Industri musik.

"Selain itu, aku juga pengin kasih tahu ke mereka (masyarakat) kalau Indonesia punya musisi banyak dan bagus-bagus. Lagunya yang ngerjain orang Indonesia. Kita sebenarnya bisa enggak perlu nerima dari luar tapi kita bisa membawa barang baru," lanjut runner up Indonesian Idol 2018 ini.

Abdul pun memberi contoh mengenai penyanyi Indonesia yang bisa dilirik oleh musisi Internasional. Seperti dirinya, berkat netizen yang aktif membagikan videonya di Indonesian Idol, Abdul dapat bertemu dengan beberapa musisi Internasional.

"Terbukti dari Indonesian Idol juga kan karena netizen juga aku bisa trending dan ketemu sama Calum Scott sama Kodaline," sambung Abdul.

Sementara itu, Abdul menyebut jika 2019 merupakan tahun yang cukup mengejutkan untuknya. Pasalnya, di tahun itu, Abdul mampu melewati beberapa pencapaian yang sebelumnya tak pernah dia pikirkan.

"Tahun 2019 banyak pencapaian seperti bertemu dengan artis-artis internasional dan sama mereka masih berhubungan baik sampai hari ini. Kemudian dapat kesempatan manggung di luar juga, ya walaupun enggak jauh-jauh amat cuma ke Malaysia tapi itu juga prestasi kan," tutup Ahmad Abdul.