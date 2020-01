JAKARTA - Tahun 2019 meninggalkan banyak film seru dan menarik. Dari sekian banyak film yang muncul, beberapa di antaranya terbilang sukses dan berprestasi di ajang penghargaan perfilman dunia.

Okezone telah merangkum 5 film yang paling banyak mendapat penghargaan sepanjang tahun 2019. Data tersebut diambil dari Rotten Tomatoes hingga tanggal 31 Desember 2019.

1. Parasite

Siapa yang tak kenal dengan film Parasite di 2019? Selain laris manis di pasaran, film besutan Bong Joong Ho ini juga berjaya di tingkat perfilman dunia.

Parasite memimpin perolehan penghargaan terbanyak sepanjang 2019 dengan 63 pialanya. Salah satu yang penghargaan paling bergengsi tentu saja adalah Palm d'Or untuk Bong Joong Ho dalam ajang Cannes Film Festival.

Tak hanya itu saja, Parasite juga masih akan berlaga dalam beberapa ajang festival besar seperti Golden Globes dan Oscar. 2019 memang terbilang manis bagi Parasite karena mereka juga sempat mendapat 8 menit standing ovation kala melakukan premiere di Cannes Film Festival.

2. Marriage Story

Film kedua yang berhasil mengumpulkan banyak penghargaan sepanjang 2019 adalah Marriage Story. Film dari Netflix ini duduk manis dengan 51 piala yang berjejer rapi di lemarinya.

Keberhasilan Marriage Story tak lepas dari skenario dan akting memukau duet Adam Driver dan Scarlett Johansson. Film garapan Noah Baumbach ini juga mencatatkan diri dengan lima nominasi dalam Golden Globes termasuk kategori Best Screenplay dan Best Motion Picture.

3. Once Upon a Time... in Hollywood

Tak sedikit orang yang bilang bahwa Once Upon a Time... in Hollywood bukan film terbaik dari maestro Quentin Tarantino. Akan tetapi film ini tetap meraih banyak penghargaan selama 2019. Once Upon a Time total membawa pulang 41 penghargaan dari berbagai ajang perfilman dunia.

Duet Leonardo DiCaprio dan Brad Pitt juga digadang-gadang akan meramaikan Oscar tahun ini. Sejauh ini, penghargaan tertinggi yang didapat oleh Once Upon a Time... in Hollywood adalah Palm Dog dalam Cannes Film Festival. Tarantino juga sempat masuk sebagai nomine dalam kategori Palm d'Or sebelum dikalahkan oleh Bong Joong Ho.

4. The Irishman

Tahun 2019 merupakan tahun yang manis bagi layanan streaming Netflix. Selain Marriage Story, film The Irishman juga cukup berprestasi selama 2019. Total 33 penghargaan diraih oleh film yang dikerjakan oleh sutradara Martin Scorsese tersebut.

Pujian tentu patut diberikan kepada Scorsese karena mampu mengarahkan para bintang tuanya seperti Al Pacino, Robert de Niro, dan Joe Pesci. Meski memiliki durasi 3 jam lebih dan bercerita soal mafia di Amerika, film ini tetap sangat seru untuk disaksikan.

5.1917

Film 1917 menjadi film terakhir yang masuk dalam daftar ini. 1917 berhasil menggusur posisi yang sebelumnya diisi oleh Knives Out karya Rian Johnson.

1917 bercerita tentang dua remaja Inggris yang terlibat dalam Perang Dunia I. Selama 2019, film arahan Sam Mendes ini sukses membukukan 29 kemenangan dari berbagai ajang penghargaan perfilman dunia.

Kelima film dalam daftar ini juga dipastikan akan meramaikan Oscar yang akan dihelat pada Februari mendatang.