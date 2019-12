SEOUL - Sutradara Na Young Suk mengumumkan deretan bintang yang akan terlibat dalam variety show terbarunya, Friday Night. Program tersebut akan terdiri dari enam segmen yang memiliki tema berbeda.

Adapun tema-tema yang akan diangkat sang sutradara adalah olahraga, ilmu pengetahuan, seni, wisata, memasak, dan pabrik. Para bintang yang akan terlibat dalam segmen pertama adalah Song Mino WINNER, Lee Seung Gi, dan Eun Ji Won SECHSKIES.

Ketiganya akan berkolaborasi dengan deretan bintang lainnya seperti komedian Jang Do Yeon, pembawa berita Park Ji Yoon, Lee Seo Jin, komentator bola Han Joon Hee, profesor Kim Sang Wook, dan profesor Yang Jung Moo.

Ini akan menjadi proyek reuni bagi Eun Ji Won dan Song Mino yang selama ini membintangi New Journey to the West dan Kang’s Kitchen. Sementara bagi Lee Seung Gi ini akan menjadi proyek variety show terbarunya, selain Busted! dan All The Butlers.

“Konten pendek menjadi primadona dalam mobile content dewasa ini. Karena itu, kami akan menampilkan berbagai segmen pendek dengan tema berbeda selama 10 menit,” kata sutradara Jang Eun Jung seperti dikutip dari Soompi, Kamis (26/12/2019).

Sutradara Jang menambahkan, “Kami mengumpulkan orang-orang dengan latar belakang berbeda dan memiliki keahlian dalam bidang olahraga, seni, wisata, memasak, dan sebagainya. Mereka inilah yang akan memberikan hiburan untuk Anda semua.” Program variety show arahan Na Young Suk dan Jang Eun Jung ini akan memulai debutnya di tvN, pada 10 Januari 2020, sekitar pukul 21.10 KST.* Baca juga: Ong Seong Wu akan Merilis Lagu Baru pada Januari 2020