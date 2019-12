LOS ANGELES - Gal Gadot dan suaminya, Jaron Varsano, baru saja menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan film Keshet International. Keduanya akan menjadi co-producer untuk sebuah film drama romantis yang diadaptasi dari novel terlarang di Israel.

Film ini memang akan mengadaptasi novel Ibrani berjudul Broadlife yang ditulis oleh Dorit Rabinyan. Sejak diterbitkan pada 2014, novel ini memang menuai kontroversi besar. Faktor utamanya apalagi kalau bukan dua negara yang selama ini berseteru.

Borderlife bercerita tentang kisah cinta seorang perempuan Israel dan laki-laki dari Palestina.

Keduanya bertemu di New York untuk kemudian saling jatuh hati. Keduanya lalu menyembunyikan cerita cinta mereka dari keluarga dan teman-teman dekat karena isu latar belakang.

Buku novel yang juga diterjemahkan menjadi All the Rivers ini menuai kontroversi besar pada 2015. Menteri Pendidikan Israel pada saat itu, Naftali Bennett melarang Broadlife menjadi buku bacaan SMA di Israel.

Alih-alih menjadi buku terlarang, Broadlife justru semakin dicari-cari. Alhasil, Broadlife akhirnya diperbolehkan menjadi bahan bacaan namun untuk kuliah yang mengambil jurusan sastra.

Hingga kini belum diketahui apakah Gal Gadot akan ikut berperan dalam film ini. Keshet kabarnya akan segera mengumumkan daftar pemain mereka.

Gal Gadot sendiri baru akan muncul dalam film Wonder Woman 1984 yang akan tayang pada Juni 2020. Ia akan kembali memerankan tokoh utama bernama Princess Diana.