LOS ANGELES – Ed Sheeran memberikan dua kejutan kepada penggemar di malam Natal. Hal ini tampaknya bukan sesuatu yang menggembirakan, sebab dalam salah satu keputusannya, pelantun Photograph ini akan rehat dari dunia musik.

Pengumuman tersebut dituliskan Ed Sheeran melalui laman Instagram, ia mengatakan akan kembali beristirahat. Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kapan musisi kelahiran Inggris ini akan kembali.

“Era ‘Divide’ dan tur telah mengubah hidupku dalam banyak cara, tapi sekarang sudah selesai, ini waktunya untuk pergi dan melihat beberapa hal di dunia,” tulis penyanyi 28 tahun ini.

Ed Sheeran melanjutkan, ia telah bekerja keras tanpa henti sejak tahun 2017 dan ini menjadi saat yang tepat untuk meluangkan waktu bagi dirinya sendiri. “Aku akan travelling, menulis dan membaca,” imbuhnya.

Kejutan kedua yang diberikan Ed Sheeran untuk penggemar, bahwa ia juga tidak akan menggunakan media sosial sampai waktunya kembali.

“Untuk keluarga dan teman-teman, sampai bertemu. Kepada penggemar, terima kasih karena kalian sangat luar biasa,” kata Ed Sheeran.

Meski ini menjadi kabar yang mengejutkan sekaligus mengharukan, namun Ed Sheeran berjanji akan kembali dengan musik yang baru. “Sampai aku bisa menemukan sesuatu untuk ditulis,” janjinya.

Menutup salam perpisahan, Ed Sheeran menuliskan, “Penuh cinta x (ciuman)," tulis Ed Sheeran.

Meski memutuskan rehat sejenak dan tidak akan menyapa penggemar lewat musik yang dihadirkan, namun Ed Sheeran tetap mendapat dukungan atas keputusannya.

“Terima kasih untuk musik terbaik dan kenangan indah yang kau berikan. Aku tidak akan lupa pernah menghadiri tiga konser luar biasa darimu,” tulis penggemar.

“Beristirahatlah, kamu pantas mendapatkannya,” sahut yang lain.

Sebelum memutuskan melanjutkan rehatnya, Ed Sheeran baru saja merilis video klip terbaru, Put It All On Me pada 22 Desember. Video yang baru 3 hari rilis itu sudah ditonton lebih dari 5,7 pengguna YouTube.

Ini kali kedua di tahun 2019 Ed Sheeran mengatakan ia akan istirahat dari panggung musik pada Agustus silam. Tujuan dari istirahatnya itu adalah karena musisi bernama lengkap Edward Christopher Sheeran ini tengah mempersiapkan album terbaru.

“Aku juga mengurus kucing dan bermain dengannya,” kata Ed Sheeran.