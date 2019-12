JAKARTA - Konser merupakan kesempatan bagi para pencinta musik agar dapat bertemu langsung dengan musisi idolanya. Sepanjang 2019, Indonesia tampaknya menjadi titik yang subur bagi para musisi untuk menyelenggarakan konsernya, terutama artis mancanegara.

Sebut saja sejumlah grup band legendaris seperti Michael Learns to Rock, Westlife, dan Boyzone mampu mengobati rasa kangen pencinta lagu di era 90an. Kehadiran mereka bahkan mampu membawa nostalgia untuk para penggemarnya di Indonesia di masa itu.

Untuk pencinta lagu kekinian pun seperti mendapat berkah. Sejumlah artis asal Korea yang digandrungi anak-anak milenial pun tidak lepas dari 'incaran' promotor. Mereka pun mampu menghadirkan Blackpink hingga EXO untuk melepaskan dahaga penggemar di Tanah Air. Alhasil, antusiasme luar biasa pun tercipta saat konser mereka digelar.

Berikut okezone hadirkan deretan artis mancanegara yang telah menghibur penikmat musik di Indonesia sepanjang 2019:

Januari

Sejumlah grup idola dari Korea Selatan menjadi artis mancanegara yang mengawali konser di Indonesia. Diawali dengan Blackpink yang menyelenggarakan konser bertajuk 2019 World Tour Blackpink in Your Area pada 19-20 Januari 2019. Lisa, Rose, Jennie dan Ji Soo sukses menghibur para penggemarnya di ICE BSD, Tangerang.

Masih di venue konser yang sama, Stray Kids menyelenggarakan konsernya yang bertajuk Unveil Tour: I am pada 26 Januari. Boyband yang memiliki Sembilan member ini mengaku tertarik untuk menggelar konser di Indonesia karena memiliki basis penggemar yang besar.

Maret

Kodaline akhirnya tampil menyapa para penggemarnya lewat konser tunggal bertajuk The Politic of Living Tour. Konser ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Maret 2019. Grup band asal Irlandia ini juga menggandeng penyanyi Ahmad Abdul untuk berkolaborasi.

Selain itu, musisi kawakan juga tampil mewarnai bulan Maret 2019. Ada Englebert Humperdinck, musisi senior asal Inggris yang menggelar konsernya di Jakarta pada 13 Maret 2019.

Dilanjutkan dengan aksi Boyzone dalam konsernya yang bertajuk Thank You & Good Night Fare We’ll Tour 2019 pada 24 Maret 2019. Konser yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat ini begitu spesial karena merupakan aksi terakhir Boyzone sebelum bubar.

April

Giliran penyanyi asal Amerika Serikat John Mayer melangsungkan konser untuk pertama kalinya di Indonesia pada 5 April 2019. Konser yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang ini merupakan salah satu dari rangkaian tur dunia sang pelantun Your Body is a Wonderland tersebut.

Mei

Tidak mau ketinggalan dengan John Mayer, Ed Sheeran akhirnya menggelar konser pertamanya di Indonesia pada 3 Mei 2019. Meski sempat tertunda hadir di Indonesia, Pelantun Perfect ini sukses menghibur para penggemarnya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Gelaran konser ini merupakan bagian dari tur Divide sang penyanyi asal Inggris tersebut.

Juni

Bulan Juni menjadi giliran boyband senior Korea Selatan Super Junior yang menggelar konser di Tanah Air. Mereka tampil apik di konser bertajuk Super Show 7S yang diselenggarakan di ICE, BSD Tangerang pada 15 Juni 2019. Meski bukan kali pertama datang ke Indonesia, aksi Super Junior tetap dinantikan para penggemarnya yang akrab disapa ELF.

Agustus

Westlife yang fenomenal di kalangan remaja era 90-an, akhirnya kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Pada 6 dan 7 Agustus 2019, mereka menggelar konser bertajuk Westlife The Twenty Tour di ICE BSD, Tangerang. Penampilan mereka itu sebagai ajang reuni setelah 7 tahun vakum sekaligus merayakan momen kebersamaan mereka selama 20 tahun.

September

Bulan September menjadi pilihan Mike Shinoda, sang gitaris Linkin Park untuk menggelar konser solo pertamanya yang bertajuk Post Traumatic Tour 2019. Konser tersebut berlangsung pada 4 September 2019 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu pula Mike mempersembahkan lagu Linkin Park yang berjudul Numb untuk mendiang Chester Bennington.

Gebrakan lain ditampilkan oleh grup band Noah pada 28 September 2019. Melalui konser Project X, mereka tetap mempu membius penggemarnya di Istora Senayan, Jakarta Pusat meski pertama kalinya tampil tanpa sosok Uki.

Oktober

Mengawali bulan, Lukas Graham mengadakan konser The Purple Asian Tour di Jakarta pada 1 Oktober 2019. Pembukaan konser grup band asal Denmark ini menyita perhatian dengan penampilan penyanyi Gisella Anastasia dan putrinya, Gempita.

Penyanyi Shawn Mendes pun turut meramaikan perhelatan konser di Tanah Air pada bulan Oktober. Pelantun I Know What You Did Last Summer itu menggelar konser tunggalnya di Sentul International Convention Center, Bogor pada 8 Oktober 2019. Gelaran konser di Indonesia ini merupakan rangkaian dari tur Shawn Mendes yang bertajuk The Tour Asia.

November

Serbuan konser mancanegara pada bulan November diawali oleh dua asal Inggris, Honne. Mereka menambah hari konsernya menjadi tiga hari berturut-turut pada 19-21 November 2019. Konser bertajuk Love Me / Love Me Not 2019 Tour itu berlangsung di Livespace SCBD, Jakarta.

Masih pada pertengahan bulan, boyband asal Amerika Serikat, Why Don’t We melangsungkan konser perdana mereka di Indonesia pada 21 November 2019. Konser bertajuk Letter Tour itu berlangsung dengan sangat meriah di The Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka.

Dilanjutkan dengan Grup musik Legendaris Michael Learns to Rock (MLTR) menyelenggarakan konsernya di Marina Convention Center, Semarang pada 22 November 2019. Konser ini sebagai salah satu rangkaian tur Still Asian Tour 2019. Grup band asal Denmark ini sekaligus mempromosikan album terbarunya yang bertajuk Still.

Sehari kemudian, tepatnya pada 23 November 2019, Boyband EXO turut menyemarakkan pertunjukan di Tanah Air. Dengan konser bertajuk EXO Planet #5-EXplOration-in Jakarta, boyband asal Korea Selatan ini sukses menghibur penggemarnya yang akrab disapa EXO-L di ICE BSD, Tangerang.

Desember

Di penghujung tahun, grup musik asal Amerika Serikat Boyz II Men kembali menyambangi Indonesia. Grup musik yang terbentuk sejak 1988 ini menggelar konser yang bertajuk Boyz II Men Tour of Asia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada 4 Desember 2019.