JAKARTA - Perayaan Natal merupakan momen paling membahagiakan bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Sukacita Natal bahkan mampu menghadirkan semangat bagi mereka yang tak merayakannya.

Namun tak lengkap rasanya jika merayakan hari bahagia ini tanpa kehadiran lagu-lagu Natal. Berikut Okezone menyajikan lima lagu Natal terlaris yang cocok untuk menemani perayaan Natal Anda tahun ini.

All I Want For Christmas is You - Mariah Carey

Sepanjang 25 tahun terakhir, lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Mariah Carey ini menjadi salah satu lagu Natal terpopuler. Jelang Natal, ia selalu diperdengarkan di berbagai pusat perbelanjaan hingga berbagai restoran dan kafe.

Lagu All I Want for Christmas is You dirilis Carey sebagai bagian dari album 'Merry Christmas' pada 29 Oktober 1994. Sekitar 15 tahun setelah dirilis, track ini menjadi nada dering lagu Natal pertama yang disertifikasi double multi-platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika (RIAA).

Pada 9 Oktober 2019, penjualan digital lagu All I Want for Christmas is You juga mencapai 12 juta yang membuatnya menerima 6 multi-platinum. Ini membuat lagu tersebut dinobatkan sebagai single digital terlaris yang direkam sebelum tahun 2000.

Sementara berdasarkan data Nielsen Soundscan pada 25 November 2016, lagu All I Want for Christmas is You sudah diunduh lebih dari 3,4 juta kali.

Mistletoe - Justin Bieber Lagu yang dirilis Justin Bieber pada 17 Oktober 2011 ini juga akrab di telinga penikmat musik menjelang Natal. Seperti Mariah Carey, Bieber juga menciptakan dan menyanyikan sendiri Mistletoeyang merupakan salah satu single dalam album 'Under The Mistletoe'. Pada 25 November 2016, Mistletoe berada di urutan keempat daftar single Natal terlaris sepanjang masa yang dirilis Nielsen SoundScan. Lagu Bieber yang satu ini membukukan total penjualan sebanyak 1,1 juta unduhan. Sementara dari RIAA, penjualan lagu Mistletoe meraih sertifikasi double multi-platinum. Di YouTube, video klip lagu ini sudah ditonton lebih dari 381 juta kali. Jingle Bell Rock - Bobby Helms Lagu Jingle Bell Rock merupakan salah satu lagu Natal terpopuler yang saat ini sudah mendunia. Lagu ini pertama kali dirilis pada 1957 dan dinyanyikan oleh Bobby Helms. Total penjualan digital lagu versi Helms ini mencapai 780.000 unduhan, pada 25 November 2016. Angka itu menempatkan Jingle Bell Rock di urutan kesembilan dalam daftar lagu Natal terlaris sepanjang masa versi Nielsen SoundScan. Mary, Did You Know - Pentatonix Lirik lagu ini pertama kali ditulis oleh Mark Lowry pada 1984 dan musiknya diciptakan Buddy Greene sekitar tahun 1991. Lagunya berkisah tentang perjalanan Maria yang merupakan ibu Yesus Kristus. Lagu Mary, Did You Know kemudian dirilis penyanyi rohani Kristen Michael English pada 1991. English merupakan salah satu anggota Gaither Vocal Band di mana Lowry juga bergabung di dalamnya. Mereka kerap manggung bersama Greene kala itu. Kemudian pada 17 Oktober 2014, grup vokal Pentatonix menyanyikan kembali sebagai bagian dalam album Natal kedua mereka, 'That's Christmas to Me'. Lagu itu sempat menduduki peringkat 26 Billboard Hot 100 pada 6 Desember 2014. RIAA bahkan memberikan sertifikasi platinum untuk lagu ini karena terjual lebih dari 2 juta unit. Sementara di YouTube, lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 225 juta kali. Feliz Navidad - Jose Feliciano Feliz Navidad merupakan lagu Natal yang dirilis penyanyi sekaligus penulis lagu asal Puerto Rico, Jose Feliciano pada November 1970. Dengan paduan suara Spanyol yang sederhana, Feliz Navidad menjadi salah satu lagu Natal klasik terpopuler di dunia. Pada 25 November 2016, Nielsen Soundscan mencatat, lagu ini telah diunduh sekitar 808.000 kali. Dengan begitu, Feliz Navidad berada di urutan kedelapan daftar lagu Natal terlaris sepanjang masa versi Nielsen* .