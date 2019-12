JAKARTA - WINNER menutup konser bertajuk Cross di Indonesia dengan penampilan menghibur. Semua personelnya tiba-tiba naik ke atas panggung dengan menggunakan kostum dari film Frozen.

Seung Hoon yang paling mencolok dengan memakai baju Elsa, sementara Jinwoo sebagai Olaf. Seung Yoon memilih rusa bernama Sven dan Mino menjadi Santa Claus.

Alasan kostum dipakai dalam konser cross WINNER lantaran sebagai kado dari pelatun Soso ini kepada penggemar, Inner Circle.

Tak hanya sekadar mengenakan kostum, rapper 27 tahun itu juga bernyanyi original soundtrack Frozen sambil menari.

"Kami sudah tiba di bagian akhir konser. Selamat Natal teman-teman! Ada miliaran alasan mencintai kalian," kata Yoon di panggung Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/12/2019).

Selain mengenakan kostum, grup asuhan YG Entertainment juga membagikan hadiah seperti handuk, kaos hingga kaos.

Para personelnya mengucapkan terima kasih atas kedatangan penggemar ke konser mereka.

"Jakarta, ini sangat luar biasa bagiku. Terima kasih atas energi dari kalian semua," kata Mino.

Jinwoo menambahkan, "Setelah ini, jaga diri kalian baik-baik."

Sang leader, Yoon mengungkapkan kebahagiaannya saat ia dan member lain disambut dengan sangat hangat oleh penggemar.

"Aku melihat kalian duduk dengan tertib. Hal itu membuatku tersentuh," ujarnya.

Sementara itu Seung Hoon berbicara dalam bahasa Indonesia. "Aku menempuh perjalanan 7 jam hanya untuk bertemu kalian. Apakah rasa stres kaliam sudah hilang?" tanya sang rapper.

Peggemar menjawab, "Iya!"

Satu hal yang dijanjikan WINNER kepada penggemar mereka di Jakarta. Pelantun Really Really ini akan kembali dan menyuguhkan performa yang memukau.

"Aku akan kembali, setiap momen bersama kalian sangat berarti buat kami. Aku harap kalian mengingat momen ini samapi kita ketemu lagi," kata Seung Yoon.

Dalam konser yang berdurasi hampir 3 jam, tidak kurang dari 30 lagu dibawakan WINNER. Beberapa diantaranya seperti Different , Love Me Love Me, Island, Really Really dan sebagai penutup adalah lagu Everyday.