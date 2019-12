JAKARTA - Eriska Rein menyambut antusias acara Meet and Greet Spongebob Squarepants bersama Patrick dan Squidward. Sebab, artis 25 ini tak perlu jauh-jauh mengajak sang putra, Mikhail Zayn Mushin berlibur.

Eriska Rein menuturkan banyak hal yang bisa di eksplore dari acara yang bertajuk Christmas Celebration with Nickelodeon Spongebob 20 Best Year Ever. Dimulai dari area permainan untuk anak hingga Meet and Greet bersama penghuni Bikini Bottom.

"Seru banget, momennya pas sama liburan anak-anak. Karena Zayn sudah kenal sama karakter Spongebob, jadi dia paling antusias," kata Eriska Rein saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat (19/12/2019).

Bagi Eriska Rein, tokoh Spongebob bukan hanya dikenal baik oleh sang putra. Namun juga dirinya yang kini menginjak usia 25 tahun.

"Datang kesini selain menemani anak, aku juga bisa nostalgia sama Spongebob," jelasnya.

Pemilihan Spongebob sebagai teman liburan anak-anak bukan tanpa sebab. Shierly Kosasih, Vice President MNC Content dan Licensing menerangkan kerja sama MNC Group dengan Nickelodeon berlangsung sejak 2013. Selain itu, penayangan di GTV membuat anak-anak familiar dengan karakter tersebut.

"Ini adalah bentuk kerja sama yang spesial dengan karakter Spongebob. Apalagi banyak pesan moral yang terkandung di dalamnya," kata Shierly. Beberapa diantaranya seperti nilai persahabatan, kekeluargaan hingga saling tolong menolong satu sama lain. "Berharap masyarakat bisa menikmati sajian liburan yang kami hadirkan. Bermain bisa sekaligus belajar juga," imbuhnya. Sebagai informasi, acara ini akan berlangsung sejak tanggal 21 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020. Pengunjung bisa berinteraksi dengan Spongebob Squarepants, Patrick Star dan Squidward. Selain itu, mereka juga bisa bermain di arena Spongebob Ball Pit dengan membayar Rp100.000.