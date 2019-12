JAKARTA – Melaney Ricardo sudah memiliki rencana untuk merayakan hari raya Natal 2019. Bersama keluarga besarnya, istri dari Tyson Lynch itu akan merayakan Natal di Singapura.

Selain untuk kumpul keluarga, rupanya Melaney Ricardo juga akan mengunjungi anak-anak pejuang kanker di National University Hosipital (NUH), Singapura. Ibu dua anak itu merasa terpanggil untuk memberikan semangat serta kebahagiaan kepada para pejuang kanker.

“Aku mau mengunjungi adik-adik yang sedang berjuang dengan kanker di NUH. Biasanya aku janjian sama Denada. Aku akan menghibur mereka, menyemangati mereka. Biasanya mereka suka kirim kabar melalui DM, jadi aku ketemu langsung,” ujar Melaney Ricardo kepada Okezone, Jumat (20/12/2019).

Menurut Melaney, satu tahun lalu dirinya juga sempat mengunjungi NUH dan bertemu dengan para pejuang kanker. Wanita berdarah Batak itu ingin terus berhubungan dengan anak-anak di rumah sakit tersebut.

“Karena tahun kemarin bulan 6 (Juni) aku ke sana dan ketemu sama mereka. Lalu banyak dari mereka yang sampai saat ini keep in touch. Jadi menurut aku kenapa enggak tetap keep in touch sama mereka,” lanjutnya.

Kegiatan mengunjungi pasien kanker itu dijadikan Melaney sebagai kegiatan untuk membagikan berkat. Selain memberi semangat, Melaney juga memberikan barang seperti mainan yang dapat membuat anak-anak itu bahagia.

"Kalau kita punya rezeki ada berkat, kita bagi berkat untuk mereka sedikit. Kalau enggak ya, kita kasih mungkin mainan enggak mahal-mahal, tapi tetap membuat mereka bahagia," tutur Melaney. Meskipun demikian, Melaney sendiri tetap ingin menjaga privasi anak-anak tersebut. Jika mereka tak nyaman untuk berfoto, maka perempuan wanita 38 tahun ini tidak akan melakukan publikasi. "Misalnya di sana mereka ingin foto ya kita foto-foto, tapi kalau mereka enggak nyaman untuk foto ya enggak apa-apa, enggak usah. Karena kan inti utamanya bukan untuk publikasi tapi menyemangati adik-adik," papar Melaney. Selain menyemangati penderita kanker, Melaney juga akan menghibur para ibu yang mendampingi anak mereka. Mengingat, para ibu dari anak penderita kanker itu juga membutuhkan semangat agar bisa tetap kuat mendampingi buah hati mereka. "Selain itu juga mensupport mama-mamanya karena kan mama-mamanya yang capek mengurus anak-anaknya. Biasanya ibunya itu down juga karena lelah juga, kurang istirahat dalam suasana Natal harus tetap ke rumah sakit," tutup Melaney Ricardo. Melaney Ricardo rencananya akan menghabiskan waktu di Singapura sampai menjelang tahun baru. Kemudian, setelah tahun baru, dia dan keluarga akan ke Australia untuk mengunjungi keluarga sang suami, Tyson Lynch.