JAKARTA – Vanessa Angel membawa kabar mengejutkan, pada 15 Desember lalu pelantun Indah Cintaku ini resmi menikah. Acara itu berlangsung di kawasan Cinere, Depok.

Meski ini menjadi kabar bahagia, Vanessa Angel masih menyimpan rapat sosok pria yang mempersuntingnya. Diwakili sang manajer, Joana hanya memberitahu profesi dari suami artis 29 tahun ini.

"(Suami Vanessa) pengusaha," kata manajer Vanessa Angel saat dihubungi awak media melalui pesan singkat, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Vanessa Angel Menikah, Bibi Ardiansyah Beri Komentar

Selain menerangkan profesi pria tersebut, Joana juga menyebutkan mas kawin yang diterima Vanessa Angel di pernikahannya itu. “Cincin emas dan seperangkat alat salat," imbuhnya.

Telah menggelar akad pernikahan dan diketahui teman terdekat, pihak keluarga Vanessa Angel justru tak mengetahui kabar tersebut. Doddy Sudrajat, sang ayah bahkan baru tahu dari awak media.

"Kalau toh menikah, berarti walinya orang lain. Merasa sedih karena enggak ada yang menikahkan dia tentunya,” ujar Ibu Tiri Vanessa Angel, Puput Soedrajat dalam pesan singkatnya kepada awak media, pada Senin (16/12/2019).

Selain Vanessa Angel, Hot Gosip pada Selasa (17/12/2019) hadir dari komedian Bedu yang terlibat dalam pentas teater ‘Prestasi Tanpa Korupsi’ bersama para menteri Jokowi.

Drama berbalut komedi yang dimeriahkan tiga menteri: Nadiem Makarim, Erick Thohir, dan Wishnutama, membuat Bedu tak menyangka banyak ide kreatif muncul dari mereka.

Baca juga: Ditipu Ratusan Juta, Oziel Zolie Siap Laporkan Vicky Prasetyo ke Polisi

“Pak Wisnutama banyak kasih ide menarik. Pada saat kami GR, awalnya enggak ada musik gambang kromong. Tapi kata pak Wishnutama harusnya ada musik gambang kromongnya, akhirnya ada," kata Bedu ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Bagi Bedu, kehadiran sosok menteri yang dekat dengan rakyat seperti ini bisa dijadikan contoh. Sebab, menurutnya dulu masyarakat kerap merasa kaku saat harus berpapasan dengan petinggi Negara.

"Kayaknya dulu kita sama pejabat-pejabat takut gitu kan ya, kaku banget, cuma di eranya pak Jokowi aja nih pejabat tuh yang saya kenal jadi akrab dan enggak kaku dan gila hormat,” tandasnya.

Menutup Hot Gosip pagi ini, ada Richard Simanjuntak yang harus tereliminasi di babak 11 besar Indonesian Idol. Hal ini memang tak disangka, sebab dalam penampilannya membawakan How Deep is Your Love dari Bee Gees, pria asal Yogyakarta ini mendapatkan pujian dari Anang Hermansyah dan Bunga Citra Lestari.

(SUS)