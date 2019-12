JAKARTA - EXO menunjukkan kemampuan mereka berbicara bahasa Indonesia. Hal itu dilakukan saat pelantun Tempo ini memperkenalkan diri.

Dimulai dari sang leader Suho yang melambaikan tangan ke arah penonton. "Halo selamat malam. Nama saya Suho," katanya saat menjadi bintang tamu di salah satu program TV di Indonesia pada Minggu, (15/12/2019).

Chanyeol, Kai, Sehun dan Baekhyun menyusul berkata serupa dengan Suho. Berbeda dengan member lain, Chen mengatakan, "Selamat malam Indonesia, halo saya Chen."

Usai memperkenalkan diri, para personel EXO juga membeberkan apa yang biasanya mereka lakukan saat tidak bekerja. Dari enam personel yang bercerita, Suho mendapat teriakan paling kencang dari penggemar.

"Saat tak bekerja, (aktivitasku) memikirkan EXO-L (penggemar EXO)," ucap Suho.

Melanjutkan Suho, Kai mengatakan ia akan tidur sepanjang hari untuk mengisi waktu luang. Berbeda dengan yang dilakukan dua member tersebut, Chanyeol kerap berkegiatan meski tak memiliki jadwal latihan.

"Aku akan berolahraga," tutur rapper yang baru saja merayakan ulang tahunnya ini.

Sementara itu Chen lebih suka mengisi waktu dengan santai menikmati pertunjukkan film. Lantas bagaimana dengan sang maknae Sehun?

Meski usianya terbilang paling muda di antara personel EXO yang lain, Sehun justru sosok yang memikirkan masa depan. Jawaban Sehun pun sukses membuat penonton tertawa, termasuk pula personel EXO.

Boygroup asuhan SM Entertainment itu bukan hanya berbagi cerita, namun mereka tampil membawakan empat lagu.

Salah satu hits yang paling dinanti adalah lagu terbaru mereka, Obsession. Selain itu, EXO juga melantunkan Smile On My Face, Love Shot dan Oh La La La.

