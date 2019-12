JAKARTA - Menginjak usia 29 tahun, Vidi Aldiano harus melalui berbagai penyakit yang diderita. Terbaru, pelantun Nuansa Bening ini divonis kanker setelah dokter mengatakan ada kista di tubuh Vidi pada Oktober lalu.

Vidi Aldiano memutuskan menjalani operasi pengangkatan kanker di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena Singapura pada 13 Desember 2019. Dua hari berselang, coach The Voice Indonesia 2019 itu mengabarkan ia dalam keadaan baik-baik saja lewat postingan Instagram.

“Alhamdulillah aku bertahan. Terima kasih semua atas semangat dan dukungannya,” tulis Vidi pada 15 Desember.

Baca juga: Sakit Vidi Aldiano Dihubungkan dengan Kebiasaan Suka Nyinyir, Begini Reaksi Rossa

Selain kanker, Vidi Aldiano juga pernah mengungkapkan penyakit lain yang diderita. Pada Mei lalu, mantan kekasih Sheila Dara ini mengaku punya kecemasan berlebihan yang dirasakan.

"Beberapa bulan lalu gue mengalami anxiety attack yang parah banget mulai ngerasa this isn't right dari situ I seek help, masih nyari bantuan, masih berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri juga, masih self healing lah," kata Vidi saat ditemui di Jakarta Pusat.

Bahkan yang terparah, Vidi Aldiano sampai harus membatalkan acara karena penyakit yang dialami sangat mengganggu. Rasa panik itu membuat pelantun Status Palsu itu tak membuat tubuhnya tak berfungsi.

“Kejadian itu 5 bulan lalu, sampai total shutdown badan gue blackout jadi ya lumayan parah sih," imbuhnya. Sebelumnya di tahun 2016, Vidi Aldiano didiagnosa penyakit uvilitis. Melansir Alodokter, penyakit ini merupakan peradangan pada uvula (benda yang berdaging kecil yang menggantung di langit-langit lunak mulut). Baca juga: Tahun Baru 2020, Ruben Onsu Berangkatkan 25 Karyawan Ibadah Umrah “Kemarin gue di diagnosa memiliki penyakit uvulitis. Ada tiga penyebabnya, pertama dehidrasi akut, stres, overused voice,” terang Vidi dalam vlognya di YouTube. Ia pun harus membatalkan acara lantaran mengalami kesulitan dalam berbicara dan menelan sesuatu. Untuk menghilangkan stres, Vidi mengajak sang adik, Vadi Akbar liburan ke Bali. “Harusnya gue meeting, tapi tiba-tiba gue di Bali. Itu adalah saran dokter yang bilang gue enggak boleh stres,” jelas Vidi.