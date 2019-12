SEOUL - Tampan, sukses, dan single. Tiga hal ini tampaknya menjadi alasan kenapa Gong Yoo dan Lee Dong Wook digilai kaum hawa. Meski belum menikah di usia mapan, namun bukan berarti kedua aktor tampan tersebut tak memiliki tipe wanita ideal.

Dalam program Because I Want to Talk, Lee Dong Wook mengaku, menyukai perempuan yang memiliki sifat keibuan. “Perempuan yang aku bisa bersandar padanya. Seseorang yang bisa kuajak diskusi di masa-masa sulitku,” katanya seperti dikutip dari Koreaboo, Sabtu (14/12/2019).

Lebih jauh, mantan kekasih Bae Suzy ini mengungkapkan, dia tertarik pada perempuan yang bisa membuatnya nyaman. Dalam hal ini, perempuan dengan tutur kata yang baik akan membuatnya cepat merasa nyaman.

Lalu bagaimana dengan Gong Yoo? Aktor Train to Busan tersebut ternyata memiliki tipe ideal yang jauh berbeda dari sahabatnya. Secara blakblakan dia mengaku, menyukai perempuan yang sedikit agresif.

“Bagiku, perempuan agresif memiliki pesona tersendiri. Zaman sudah berubah dan pria tidak lagi harus menjadi sosok yang melamar perempuan terlebih dahulu,” ujar lawan main Kim Go Eun dalam drama Goblin tersebut. Meski telah berusia 40 tahun, namun Gong Yoo mengaku, belum berencana melepas masa lajangnya dalam waktu dekat. Dia mengaku, tengah menikmati dan ingin terus mengembangkan karier aktingnya di masa depan.* Baca juga: Rahasia Yeri Red Velvet Lepas dari Jerat Depresi