SEOUL – Girlgroup asal Korea Selatan, Red Velvet merilis dua poster mini album comeback mereka. Menariknya imej girly Irene cs kini tak lagi terlihat di poster album terbaru mereka.

Red Velvet menunjukkan suasana menyeramkan dalam poster pertama mereka. Lihat saja nuansa gelap yang mengitari para personel girlgroup asuhan SM Entertainment itu. Menambah kesan horor, kelima member Red Velvet menutup wajah mereka dengan tudung putih layaknya seorang pengantin.

Tidak ada penjelasan mendetail soal konsep penampilan Red Velvet di poster tersebut. Mereka hanya memberitahu judul dari mini album terbaru.

“The ReVe Festival: Finale,” demikian keterangan dalam poster tersebut diunggah pada 11 Desember itu. Di bagian bawah poster itu juga mencatat tanggal comeback yaitu pada 23 Desember 2019 pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB.

Sementara pada poster ke-2 tertera tulisan yang menganjurkan agar penggemar tak perlu takut pada kegelapan. “Bertahanlah pada keajaiban, bahkan setelah kegelapan. Kembang api akan dimulai,” tulis Red Velvet di officia Instagram.

Sementara itu, melansir informasi terbaru dari Soompi, Kamis (12/12/2019), Red Velvet akan menyajikan empat lagu baru di mini album yang menjadi bagian akhir dari trilogi The ReVe Festival ini. Selain lagu anyar, pelantun Umpah Umpah ini juga akan menggabungkan 12 lagu lain yang berasal dari ‘The ReVe Festival: Day 1’ dan ‘The ReVe Festival: Day 2’.

Menyambut comeback Red Velvet, warganet memberikan reaksi beragam. Kebanyakan dari mereka mengomentari poster dari girlgroup yang debut sejak tahun 2015 itu.

“Teasernya sungguh menyeramkan, aku penasaran seperti apa lagu-lagu mereka nantinya,” komentar netizen.

“Poster ini membuatku penasaran, seperti ada perpaduan film horor saat pengantin perempuan ditinggal di altar dan dia menjadi gila,” sambung lainnya.

Selain mengenai poster, ada pula yang mempertanyakan mengapa mereka tak merilis album studio.

“Ini hanya repackage dari dua mini album sebelumnya. Kenapa mereka tidak membuat album lengkap saja,” timpal lainnya.

Sebelum Red Velvet merilis The ReVe Festival: Finale, dua mini album telah dirilis di tahun ini. Bagian pertama, The ReVe Festival: Day1 telah rilis 19 Juni dengan track utama Zimzalabim. Sementara Umpah Umpah menjadi track utama pada The ReVe Festival: Day2 yang rilis pada Oktober lalu.