JAKARTA – Pedangdut Via Vallen membagikan foto kebersamaannya dengan Raja Dangdut, Rhoma Irama. Dalam foto tersebut, keduanya tampak tengah berdiskusi serius.

Via Vallen yang mengenakan pakaian serba hitam itu terlihat sedang menjelaskan sesuatu. Sementara si Raja Dangdut yang juga mengenakan kemeja hitam duduk di hadapannya sembari mendengarkan.

“Berdiskusi soal lagu dengan ahlinya. Hampir seribu lagu sudah dibuatnya. Terima kasih Raja Dangdut atas kesempatannya, bismillah, semangat berkarya,” tulis Via Vallen dalam keterangan fotonya pada 9 Desember 2019.

Foto yang telah disukai lebih dari 220.000 akun Instagram itu bertabur 887 komentar. Tak sedikit para penggemarnya berharap Via Vallen membuat proyek duet bersama ayah pedangdut Ridho Rhoma tersebut. “Nah iya bikin lagu atau duet. Biar punya lagu hits,” ujar seorang warganet.

Baca juga: Tak Hanya Prestasi, Popularitas Via Vallen Juga Tuai Kontroversi

Via Vallen dan Rhoma Irama sempat tampil berduet di atas panggung dalam beberapa kesempatan. Namun memang belum pernah merilis single kolaborasi. “Duet Raja Dangdut Melayu Indonesia Haji Rhoma Irama dan The Queen Of Dangdut Koplo Indonesia Mbak Via Vallen duet keren antargenerasi dunia musik Indonesia.”

Namun dari sederet komentar dukungan, ada netizen yang melontarkan selorohan untuk sang pedangdut. Warganet tersebut seakan memprediksi jika Via Vallen akan dipinang menjadi istri oleh Rhoma Irama. “Jadikan istri nih setelah ini,” kata seorang warganet.*

Baca juga: MOMOLAND Bersiap Rilis Single Baru dengan 6 Member