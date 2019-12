JAKARTA - Festival musik Yolo Fest yang bertajuk Disco and Romantic Love Music berlangsung dua hari berturut-turut sejak 10-11 Desember 2019 di The Kasablanca, Jakarta Selatan. Kali ini, Yolo Fest meghadirkan nuansa 1990-an.

Untuk menunjang nuansa tersebut, Yolo Fest pun menghadirkan bintang tamu ternama seperti C+C Music Factory, Color Me Bad hingga All For One. Di hari pertama, Yolo Fest mengajak para partygoers utuk berdisko.

“Yolo Fest akan hadir dan akan menjadi sebuah konser musik yang dapat membawa audience untuk menikmati kembali ke masa kejayaan era 1990-an," ujar Sonny Listhon, General Manager Redstone selaku penyelenggara Yolo Fest.

Pemilihan tema 1990-an pun sebagai bentuk untuk menarik perhatian penikmat musik Tanah Air. Sebab beberapa tahun belakangan, musik 1990-an digandrungi karena menghadirkan nostalgia.

Di hari kedua, Yolo Fest menghadirkan nuansa romantis. Color Me Bad bakal menghadirkan single hits mereka salah satunya Close to Heaven. Sementara itu All 4 One bakal menghadirkah lagu seperti I Can Love You Like That, I Swear, So Much In Love, dan lainnya.

"Yolofest sebagai singnature event bakal jadi annual event tahunan waktunya di akhir tahun tapi di kuartal ke empat, antara Oktober dan November. Bakal jadi reguler annual event. Untuk kontennya kita berganti-ganti, tahun ini lebih ke 1990's karena trendnya ke sana. Sama-sama tahu Didi Kempot aja sampe naik lagi ya kan. Konser artis 90's cukup meledak, tahun depan juga berubah kontennya karena mengikuti trend yang ada. Kalau Yolofest sendiri konsep, konten yang mengikuti trend secara konsep kaya reward atau apresiasi seseorang," jelas Sonny Listhon. Selain C+C Music Factory, Color Me Bad hingga All For One, musisi Indonesia juga hadir seperti Ronaldisko dan Diskopantera.