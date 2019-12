JAKARTA - Grup musik Honne sukses menggelar konser di Indonesia pada 19-21 November silam. Ada beberapa hal unik saat Honne menggelar konser di Indonesia. Selain berita soal kolaborasi dengan Gempi, salah satu yang viral adalah piano yang digunakannya.

Meski sudah berlalu, tampaknya konser Honne terbilang sukses membuat penggemarnya terngiang-ngiang akan konsernya.

Berikut 4 fakta unik konser Honne di Indonesia beberapa waktu lalu.

1. Animo penggemar tinggi

Harga tiket konser HONNE dijual mulai dari harga Rp500 ribu untuk tier presale 1 dan Rp580 ribu untuk tier presale 2. Harga tersebut belum termasuk pajak sebesar 15 persen. Acara inipun digelar khusus untuk penonton berumur 18 tahun ke atas.

Rupanya, harga bukan masalah bagi para penggemar Honne di Indonesia. Dalam sekejap tiket pun ludes terjual.

2. Viral gara-gara Gempi

Sebelum dikenal masyarakat Indonesia, Gempi putri Gisel dan Gading Marten rupanya menjadi whistle blower grup ini. Betapa tidak, video Gempi menyanyikan lagu Honne viral di tanah air dan wacana kolaborasi mereka pun ramai dibicarakan.

Akan tetapi, sayangnya kolaborasi Gempi-Honne gagal dan Gempi hanya bertemu Honne saat mereka melakukan sesi check sound.

3. Jadwal konser ditambah jadi 3 hari

Tingginya penggemar untuk menyaksikan Honne tampil di Indonesia, penggemar pun ramai-ramai membeli tiket hingga sold out.

Panitia pun akhirnya menambah jadwal konser Honne di Indonesia menjadi tiga hari.

“Animo penggemar HONNE yang luar biasa di Indonesia membuat kami menambahkan satu hari lagi. Ini merupakan momen yang jarang terjadi. Jakarta menjadi kota kedua di Dunia dan pertama di Asia Tenggara untuk konser HONNE selama 3 hari berturut-turut digelar,” ujar Sarah Deshita selaku Brand Manager Ismaya Live.

4. Piano unik

Saat menyanyikan lagu Location Unknown, Honne tampil dengan memainkan piano upright yang unik dan mewah. Rupanya hal ini sukses menarik perhatian penggemarnya.

“Sebuah piano yang cantik dengan desain yang unik dan suara yang seindah bentuknya,” ujar James Hatcher personel Honne yang mengaku nyaman menggunakan piano tersebut.

Rupanya kehadiran piano dari The Grand Signature Piano tersebut menjadikan konser Love Me/Love Me Not 2019 yang dihadiri oleh sekitar 6.000 penonton dalam tiga hari itu menjadi lebih menarik.

Piano yang dipergunakan Honne dalam konser di Jakarta adalah Irmler seri Davinci seharga Rp120 juta.