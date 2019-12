SEOUL - Drama VIP memang belum menyelesaikan masa tayangnya. Namun aktris Jang Nara tampaknya sudah mulai sibuk memilih proyek akting terbarunya.

Ilgan Sports melaporkan, tvN tengah mendekati aktris 38 tahun itu untuk membintangi drama Oh My Baby. Terkait kabar tersebut, Rawon Culture selaku agensi sang aktris mengungkapkan Jang Nara masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

"Sejauh ini, belum ada yang bisa kami konfirmasi tentang tawaran tersebut. Jang Nara masih mempertimbangkannya," kata Rawon Culture dalam keterangan resminya kepada YTN Star seperti dikutip dari Soompi, Senin (2/12/2019).

Mengusung genre komedi romantis, Oh My Baby berkisah tentang Jang Ha Ri, perempuan lajang berusia 39 tahun yang bekerja sebagai redaktur senior di sebuah majalah parenting.

Dengan pengalaman 15 tahun di perusahaan itu, Jang Ha Ri memiliki karier yang mapan dan cukup disegani rekan kerjanya. Sayang, kehidupan asmaranya tak secemerlang kariernya. Menjadi jomblo selama 10 tahun, membuat dia sulit untuk menemukan pria yang tepat.

Merasa putus asa dengan kehidupan asmaranya, Jang Ha Ri berniat memiliki anak tanpa menikah. Namun, kemudian tiga pria datang dalam kehidupannya dan membuat dia bingung untuk memilih yang paling tepat.

Skenario Oh My Baby akan ditulis oleh Noh Sun Jae, penulis skenario di balik drama Mirror of the Witch. Sang penulis akan berkolaborasi dengan sutradara Nam Ki Hoon, yang sukses menggarap drama Leverage.

Selain Jang Nara, produser Oh My Baby dikabarkan tengah mencari aktor yang cocok untuk berperan sebagai tiga pria yang mendekati Jang Ha Ri. Apabila daftar pemain dipenuhi, maka drama ini dijadwalkan tayang di tvN pada Mei atau Juni 2020.*

