JAKARTA - Aktor muda Endy Arfian tepergok berselingkuh dari kekasihnya Safira Crespin. Kabar tersebut berhembus pertama kali usai Safira mengunggah percakapannya dengan sang kekasih serta sahabatnya yang kebetulan berada di lokasi yang sama.

Dalam WhatsApp yang beredar, Endy Arfian mengaku dirinya tengah berada di sebuah tempat makan bersama Crissy dan Prilly Latuconsina. Akan tetapi, sahabat dari Safira Crespin tersebut mengungkap Endy Arfian sempat mencium pipi salah seorang wanita yang bersamanya, bahkan bergandengan tangan saat ingin memasuki toilet.

Melalui unggahan Instagram Stories milik Safira Crespin, bintang film Pengabdi Setan ini mengungkap dirinya memang pernah menyukai seorang wanita yang diduga adalah Prilly Latuconsina. Bahkan, ia mengaku sudah pernah mengungkapkan perasaannya, namun ditolak.

"Its all about me, dari dulu emang aku naksir sama *** karena dia first love aku. Aku deketin dia selama syuting, dan ternyata dia ga suka sama aku," tulis Endy Arfian dalam percakapan WA tersebut.

"Dia nganggep aku adek, dia respond aku selama ini juga sebagai adek. Aku sadar kalo aku berlebihan, aku ga bisa jaga perasaan aku. Dengan cara kamu kaya gini itu bener-bener bikin *** dan keluarganya benci juga sama aku, sebenernya dia ga salah, emg akunya aja yang jablay," lanjutnya.

Remaja 18 tahun ini sudah mengakui kesalahanya karena telah berselingkuh dari sang kekasih. Ia pun merasa takut jika akibat kelakuannya tersebut, namanya menjadi buruk di mata masyarakat. "Aku takut namaku jadi jelek kalo aku jujur, tapi karena kamu udah sebarin, ya udahlah ya. Daripada aku makin stres dan ngerasa bersalah. Aku juga banyak ngada-ngada waktu aku chat kamu. Sebenernya ga sedeket itu sih akunya aja yang mupeng," tandasnya.