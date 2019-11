JAKARTA – Model seksi Sassha Carissa sempat memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada Senin 25 November 2019. Lewat akun Instagram pribadinya, Sassha berfoto dengan dua temannya yang tak kalah seksi dengan latar belakang sebuah kelas.

Dalam foto tersebut, Sassha tepat di samping temannya, Zoya Amirin yang berprofesi sebagai psikolog seksual. Sementara itu, satu teman lainnya yakni Enggar Gartik berdiri di sisi paling kiri.

Sassha pun mengibaratkan jika dirinya dan Enggar Gartik menjadi seorang murid. Lalu, Zoya Amirin sebagai guru mereka.

“@zoyaamirin as Teacher @enggargartik & me as Students (Zoya Amirin sebagai guru, Enggar Gartik dan saya sebagai murid),” tulis model majalah dewasa tersebut di Instagramnya.

Selanjutnya Sassha pun melontarkan pertanyaan terkait foto tersebut. Dia meminta netizen berandai-andai jika dirinya dan dua temannya itu berada dalam satu kelas.

"Like kalo kamu sayang guru mu🤗. Comments kalau pengin kita satu kelas bareng, di kelas apa yaa tapi🤔," lanjutnya. Foto tersebut pun kemudian ramai ditanggapi oleh para netizen. Tak sedikit dari mereka kemudian menggoda Sassha Carissa serta dua temannya yang juga berpenampilan seksi itu.

"Jadi pengen diajar," ujar salah seorang warganet. "Masuk terus kalau gurunya kayak gini🤣," sahut netizen yang lain. Sementara itu, beberapa di antara para pengikut Sassha di Instagram mulai menebak-nebak, kelas apa yang cocok dimasuki 3 wanita seksi tersebut. "Ini Guru biologi seperti nya??" tebak salah seorang warganet. Sassha Carissa sendiri merupakan seorang model seksi yang kini mulai merambah dunia akting. Wanita 24 tahun ini ikut bermain dalam sebuah situasi komedi yang juga dibintangi oleh Denny Cagur di salah satu stasiun televisi.