3. Lukman Sardi

Lukman Sardi juga sempat menjajal profesi guru. Bahkan, putra dari pemain biola Idris Sardi ini mengajar anak-anak di play group pada tahun 2000-2004.

Baca Juga:

Jalani Operasi Pengangkatan Payudara, Angelina Jolie: Aku Ingin Hidup Lebih Lama

Alasan Bianca Liza Ogah Gadaikan Keperawanan Sebelum Menikah

4. Reza Rahadian

Reza Rahadian juga sempat menjajal sebagai seorang tenaga pengajar. Aktor yang sudah banyak memainkan peran di sejumlah film ini dipercaya sebagai dosen di jurusan vokasi Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia.

5. Dodit Mulyanto

Sebelum menjadi seorang komika, Dodit Mulyanto merupakan seorang guru. Latar belakang pendidikan Geografi yang dia ambil saat di bangku kuliah, membuatnya mengajar mata pelajaran tersebut.

Dodit, menjadi guru Geografi di salah satu SMP swasta yang terletak di Surabaya.

Baca Juga:

Hot Gosip: Bianca Liza Bicara soal Keperawanan hingga Harta Nikita Mirzani

Reaksi Sule dan Rizky Febian Dengar Kabar Lina Ditinggalkan Suami

6. Happy Salma

Sebelum berkecimpung di dunia hiburan, Happy Salma juga sempat berprofesi sebagai seorang guru. Bahkan, ibu 2 anak ini sempat galau memilih untuk meneruskan kariernya di entertainment atau pendidikan.

Hadiri AMA 2019, Agnez Mo Tuai Pujian Netizen

LOS ANGELES - Penyanyi Agnez Mo menghadiri undangan American Music Awards (AMA 2019) yang diselenggarakan di Microsoft Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat. Layaknya bintang lainnya, Agnez pun berpose di red carpet.

Hal itu terlihat dalam unggahan video di akun Instagramnya pada 25 November 2019. Kedatangan pelantun Nanana itu disambut meriah oleh para fotografer. Mereka tampak meminta Agnez untuk berpose beberapa kali.

Agnez pun tampil percaya diri dengan gaun bermodel tanpa lengan berwarna kuning yang dipadukan dengan merah muda. Dua belahan di bagian depan rok gaun memamerkan kaki indahnya.

@amas ," tulis Agnezmo dalam keterangan video yang diunggahnya. #AGNEZMO ," tulis Agnezmo dalam keterangan video yang diunggahnya.

Unggahan Video tersebut mampu mencuri perhatian netizen untuk berkomentar. Diantaranya Melly Goeslow yang tampaknya terpukau dengan penampilan Agnez dan berkomentar menggunakan tiga emoji api.

Netizen lainnya juga terkesima dengan penampilan Agnez dan menilai penyanyi 33 tahun itu terlihat cantik. "Ya ampun neneng @agnezmo geulis pisan," kata seorang netizen. Lainnya menimpali, "Cantik banget sih."

Ada juga yang merasa bangga karena Agnez sebagai penyanyi asal Tanah Air bisa menghadiri ajang penghargaan musik Amerika Serikat.

"Emang benar-benar dreams come true. Siapa yang nyangka seorang Agnes Monica tralala trilili bisa sampai di titik ini. Berjalan di red carpet, dipotret kanan kiri. So proud of you mbak," komentar seorang netizen.

"Udah diakui artis global, buktinya bisa lenggak lenggok di red carpet, salut. Artis satu-satunya dari AsiaTenggara selain Korea," komentar netizen lainnya.