LOS ANGELES – Hubungan Camila Cabello dan Shawn Mendes memang selalu menarik perhatian publik dan media. Berawal dari proyek duet, keduanya kemudian jatuh cinta dan memutuskan berpacaran.

Dalam wawancaranya dengan majalah Rolling Stone, Cabello memberikan pernyataan yang cukup mencengangkan. Dia mengaku, sebenarnya menyukai pelantun Stitches itu sejak tahun 2015.

Namun, Camila Cabello baru merasa yakin bahwa kedekatannya dengan Shawn lebih dari sekadar teman ketika mereka berkolaborasi dalam lagu I Know What You Did Last Summer. “Selama penggarapan itu, aku bisa bilang hubungan kami sudah bukan lagi pertemanan,” ujarnya.

Meski merasakan ada yang berbeda, namun penyanyi 22 tahun itu mengaku mereka tidak bisa berbuat banyak. Alasannya, karena mereka sama-sama baru merintis karier bermusik dan masih terlalu muda.

Baca juga: Terinspirasi Shakespeare, Camila Cabello Bubuhi Tato di Jari Kelingking

“Aku rasa, dia (Shawn Mendes) juga merasakan hal yang sama. Jujur, sangat aneh rasanya saat kami saling menyukai tapi tak bisa bersama. Karena kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaan itu,” kata Cabello menambahkan.

Setelah menyelesaikan promosi lagu duet perdana, mereka tidak banyak menghabiskan waktu bersama. Cabello pun dikabarkan menjalin hubungan dengan Matthew Hussey dan Mendes sempat berpacaran dengan Hailey Baldwin. Namun saat mereka dipertemukan kembali dalam proyek Senorita pada awal 2019, dia mengakui perasaannya pada musisi 21 tahun itu tumbuh kembali. Pelantun Havana tersebut menyebut Mendes seperti ‘rumah’ baginya. “Aku sangat senang. Aku sudah lama mengenal dia dan entahlah. Aku merasa dia seperti rumah untuk aku pulang. Ya, aku benar-benar bahagia dengan kehadirannya.” Pada 26 Oktober silam, Shawn Mendes juga mengakui telah resmi berpacaran dengan Camila Cabello. Bahkan, ia tidak segan mengungkapkan tanggal resmi jadian mereka. “Kami belum lama berpacaran. Resminya 4 Juli 2019,” ujar Mendes.* Baca juga: Sebelum Meninggal Dunia, Goo Hara Merasa Kesepian