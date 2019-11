JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven baru saja merayakan hari jadi pernikahan mereka di tahun pertama. Untuk merayakannya, Paula mengunggah postingan manis di Instagram yang menampilkan foto pernikahan mereka.

Sementara dalam caption, Paula Verhoeven mengenang apa yang sudah dilaluinya bersama Baim Wong selama satu tahun berumahtangga. Paula pun membeberkan bahwa mereka sempat menjalani masa-masa sulit.

“Banyak yang bilang tahun pertama pernikahan adalah yang paling sulit, itu lah yang kita lakukan dalam ujian selama setahun ini,” ungkap wanita 32 tahun, dikutip Okezone, Sabtu (23/11/2019).

Masa-masa sulit yang Paula Verhoeven maksud adalah ketika dirinya dan Baim Wong masih harus beradaptasi dengan status mereka sebagai suami istri.

Baca juga: Baim Wong Siapkan Nama Unik untuk Anak, Paula Verhoeven Emosi

“Saling belajar karakter masing-masing, saling mengalah, dan saling mengisi satu sama lain,” katanya lagi.

Beruntung bagi Baim Wong dan Paula Verhoeven, keduanya bisa melalui masa-masa sulit itu. Dari apa yang sudah mereka lewati bersama, Paula belajar bahwa terdapat beberapa hal yang memang harus diperbaiki untuk membangun rumah tangga yang sehat bersama Baim Wong.

“Setelah belajar dan memahami lebih banyak tentang satu sama lain sebagai individu, kita akhirnya belajar apa yang terbaik untuk kita bersama,” ujar istri Baim Wong.

Khususnya dalam elemen penting sebagai suami istri, di mana rasa syukur untuk saling memiliki jadi patokan utama bagi Baim Wong dan Paula Verhoeven guna melewati masa-masa sulit tahun pertama pernikahan.

“Pernikahan bukanlah sekedar kebahagiaan sepanjang waktu. Sisi lainnya adalah kompromi, saling berbagi, menerima kekurangan satu sama lain dan selalu bersyukur,” tutur Paula.

Baca juga: Aaliyah Massaid Jenguk Angelina Sondakh di Rutan, Netizen Terharu

Terakhir, Paula Verhoeven memanjatkan doa kepada Sang Khalik agar rumah tangganya dengan Baim Wong selalu dalam perlindungan-Nya. Tak lupa, Paula juga menyampaikan pesan penuh cinta bagi pria yang satu tahun lalu meminangnya.

“Happy 1 year anniversary sayang, and forever to go. Love you!,” pungkas model kelahiran Semarang.