SEOUL – Blue Dragon Awards, ajang penghargaan bagi insan perfilman Korea Selatan kembali digelar di Paradise City, Incheon, Korea Selatan, pada 21 November 2019. Tahun ini, ajang yang dipandu Kim Hye Soo dan Yoo Yeon Seok itu memberikan 18 penghargaan untuk aktor dan sineas terbaik Korea Selatan.

Mengutip Soompi, Jumat (22/11/2019), nominator tahun ini dinilai berdasarkan film-film yang tayang sepanjang 12 Oktober 2018 hingga 10 Oktober 2019. Selama perhelatannya, setidaknya ada beberapa kejutan yang dihadirkan ajang tahunan ini.

Pertama, kedigdayaan film Parasite. Film yang disutradarai Bong Joon Ho itu berhasil membawa pulang lima trofi sekaligus: Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktris Terbaik, Aktris Pendukung Terbaik, dan Seni Penyutradaraan Terbaik.

Kedua, kemunculan Park Hyung Sik. Hal ini cukup mengejutkan fans sang aktor lantaran dia tengah menjalani wajib militer saat ini. Berbalut seragam militer, aktor 28 tahun itu menerima penghargaan Popular Star bersama Lee Kwang Soo, Honey Lee, dan YoonA Girls’ Generation.

Park Hyung Sik kemudian diminta untuk menyapa para penggemarnya. Dari kursi penonton, aktor Strong Woman Do Bong-soon itu mengajak Jung Hae In berdiri dan memberikan hormat militer.

Ketiga, penampilan perdana Kim Woo Bin. Aktor Heirs itu kembali ke dunia hiburan setelah 30 bulan hiatus dari dunia hiburan akibat kanker nasofaring yang dideritanya. Dia tampil membacakan pemenang kategori Film Pendek Terbaik malam itu.

Selain deretan kejutan di atas, Okezone juga merangkum 18 pemenang dalam ajang Blue Dragon Awards 2019 sebagai berikut:

Best Film: Parasite

Best Director: Bong Joon Ho (Parasite)

Best Actor: Jung Woo Sung (Innocent Witness)

Best Actress: Jo Yeo Jeong (Parasite)

Best Supporting Actor: Jo Woo Jin (Default)

Best Supporting Actress: Lee Jung Eun (Parasite)

Best New Actor: Park Hae Soo (By Quantum Physics: A Nightlife Venture)

Best New Actress: Kim Hye Joon (Another Child)

Best New Director: Lee Sang Geun (EXIT)

Popular Star Award: Lee Kwang Soo, Honey Lee, Park Hyung Sik, YoonA Girls’ Generation

Audience Choice Award for Most Popular Film: Extreme Job

Best Screenplay: Kim Bo Ra (House of Hummingbird)

Best Cinematography—Lighting: Kim Ji Yong, Jo Kyu Young (Swing Kids)

Best Editing: Nam Na Young (Swing Kids)

Best Music: Kim Tae Sung (Svaha: The Sixth Finger)

Best Art Direction: Lee Ha Joon (Parasite)

Technical Award: Yoon Jin Yool, Kwon Ji Hoon (EXIT)

Best Short Film: Jang Yoo Jin — Milk