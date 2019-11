LOS ANGELES – Kim Kardashian, mantan asisten Paris Hilton yang kini menjelma menjadi sosialita berpendapatan jutaan dolar. Mempertontonkan kemewahan menjadi lumrah bagi istri Kanye West ini di media sosial. Lantas hal apa saja yang kerap dipamerkan Kim kepada publik?

Kim Kardashian sempat menunjukkan walk-in closet yang berisi puluhan pasang sepatu hingga tas yang dipajang di bagian atas dan bawah rak. Melansir Standar UK, tas-tas tersebut terdiri dari Fendi, Judith Leiber serta birkin Hermes yang tersusun dalam 4 rak dan totalnya mencapai 20 buah.

Jika satu tas birkin seharga USD200.000, maka saat diakumulasikan 20 tas menjadi USD4 juta dan itu hanya untuk satu merek tas. Sementara salah satu sepatu boots bermerek Fendi harganya mencapai USD1.427.

“Fitting,” tulis Kim Kardashian pada Maret lalu.

Jangan lupakan juga cincin tunangan yang dimiliki Kim Kardashian seharga USD4 juta dari Kanye West. Sayang, polisi melaporkan cincin senilai Rp56,3 miliar itu dirampok di kediaman Kim di Paris, Perancis tahun 2016.

Selain barang bermerk, Kim Kardashian juga tak sungkan menggelontorkan uangnya demi liburan mewah saat ia berulang tahun ke-38 pada Oktober 2018. Observer melaporkan Ibu dari North West ini tercatat pernah menginap di resort mewah Bali yang harganya mencapai USD10.000 atau Rp140 juta per malam.

Belum puas dengan kemewahan yang diperlihatkan Kim Kardashian? Jangan khawatir. Last but not least, bintang reality show Keeping Up With The Kardashian ini juga memiliki rumah yang bakal membuat mata banyak orang merasa iri.

Bertempat di Hidden Hills, People menaksir rumah itu senilai USD60 juta atau sekira Rp845,2 miliar di tahun 2018. Rumah yang direnovasi dengan bantuan arsitek Belgia, Axel Vervoordt itu memiliki keunikan. Salah satunya pada bagian wastafel.

Wastafel milik Kim Kardashian ini tampak berbentuk rata layaknya meja. Lantas bagaimana air itu mengalir ke pembuangan? Jika dilihat lebih dekat dan detail, ternyata ada lekukan dan segaris lubang untuk air tersebut mengalir.

Memiliki segala kemewahan, lantas darimana sumber uang Kim Kardashian? Melansir Women Health Mag, situs web tersebut menghimpun deretan lini bisnis yang dibangun Kim Kardashian.

Teranyar, Kim Kardashian meluncurkan produk pakaian dalam bermerek Skims yang rilis Agustus 2019 ini. TMZ melaporkan dalam waktu 2 menit produk itu sudah mendapatkan USD2 juta.

Selain fesyen, Kim Kardashian juga melirik produk kosmetik KKW (Kim Kardashian West) pada 2017. Produk ini juga laris dipasaran, Forbes mencatat tahun 2018 saja, KKW menyumbangkan USD100 juta untuk kekayaan Kim.

Atas kesuksesannya sebagai perempuan yang berhasil membangun bisnisnya, Forbes mencatat nama Kim Kardashian di peringkat 57 untuk America’s Self-Made Woman tahun 2019. Penghasilannya di tahun ini mencapai USD370 juta (Rp5,2 triliun).