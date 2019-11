JAKARTA - Musisi Adrian Khalif akhirnya bisa bernapas lega karena berhasil menelurkan album perdana bertajuk Embrace, Embrace. Ini album penum makna dari Adrian Khalif yang memiliki genre musik hip hop, RnB hingga soul tersebut.

Bagaimana tidak, butuh waktu tiga tahun bagi Adrian Khalif untuk menghadirkan karya sebagai tanda profesional di industri musik Tanah Air. Perjuangan untuk menghadirkan karya fisik di tengah industri musik yang tidak menentu.

"Itu pengalaman yang mendebarkan untuk memiliki album fisik penuh. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya berharap orang-orang menikmatinya dan menyukai apa yang telah saya lakukan dengan tim, keluarga yang telah mendukug terciptanya album ini selama tiga tahun terakhir," jelas Adrian Khalif saat ditemui di Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat.

Album Embrace, Embrace hadir dengan sembilan track yang empat di antaranya telah telebih dulu hadir dalam bentuk single. Sama seperti single sebelumnya, dalam album ini, single Alibi yang menjadi senjata utama Adrian, juga menghadirkan nuansa hip hop rasa nostalgia.

Adrian Khalif dalam setiap karya yang dihasilkan memang terkenal dengan nuansa era 1980-1990an. Sehingga nuansa nostalgia pun dekat dengan Adrian Khalif. Maklum, dalam berkarya, Adrian sangat terinspirasi dari Kanye West.

"Kanye adalah orang paling berpengaruh yang pernah saya kenal," ujar Adrian.

Di bawah label E-Motion Entertainment, Adrian Khalif ingin menjadi pembeda dari musisi kebanyakan. Dalam album Embrace, Embrace, Adrian menunjukkan jati diri dengan single bertajuk Get To You, Morning Light featuring Ben Sihombing, So Long Girl, Alibi, Utopia, Where Have You Been, WYD feat A Nayaka, Falwless/ Merona, dan Take Care featuring Cantika Abigail.