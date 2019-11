Kla Project - Yogyakarta

Intro : C Am Em F G C Am Em F G C

C Am

Pulang ke kotamu

Em F G C Am Em F G

Ada setangkup haru dalam rindu

C Am

Masih seperti dulu

Em F G C Am Em F G

Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna

G F C

Terhanyut aku akan nostalgi

Dm G

Saat kita sering luangkan waktu

F Em

Nikmati bersama

Dm C Am

Suasana Jogja

C F G C Am Em Dm

Di persimpangan langkahku terhenti

C Am

Ramai kaki lima

Em F G C

Menjajakan sajian khas berselera

Am Em F G

Orang duduk bersila

G F C

Musisi jalanan mulai beraksi

Dm G

Seiring laraku kehilanganmu

F Em

Merintih sendiri

Dm

Ditelan deru kotamu ...

C Am Em F G

Walau kini kau t'lah tiada tak kembali

C Am Em F G

Namun kotamu hadirkan senyummu abadi

C Am Em F G

Ijinkanlah aku untuk s'lalu pulang lagi

C Am Em F G

Bila hati mulai sepi tanpa terobati

C Am Em F G C Am Em F G

C Am Em F G C Am Em F G

G F C

Musisi jalanan mulai beraksi

Dm G

Seiring laraku kehilanganmu

F Em

Merintih sendiri

Dm

Ditelan deru kotamu ...

