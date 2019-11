JAKARTA - Tak pernah terpikirkan di benak Why Don't We bisa menggelar acara konser meriah di Jakarta. Selama ini Jack Avery dkk hanya mendengar Indonesia lewat kiriman DM para netizen.

Ketika akhirnya Why Don't We melangsungkan konser 8 Letters Tour di The Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, Kamis 21 November 2019, semua personel terkejut dengan antusiasme tinggi para Limelights, sebutan untuk para fansnya.

Pantauan Okezone, para Limelights didominasi oleh para perempuan remaja SMP hingga SMA. Tak sedikit pula dari mereka datang bersama orangtuanya yang setia menanti di luar venue. Ada juga beberapa orangtua yang sengaja membeli tiket demi menantikan anaknya bertemu dengan sang idola.

"Ini adalah kali pertama kami berkunjung ke Indonesia. Sesuatu yang sebenarnya tidak pernah bisa aku bayangkan. Sumpah, jika bukan karena kalian, kami mungkin tidak akan pernah ke Indonesia. Selalu ada saja ajakan dari para penggemar untuk datang Indonesia. Terima kasih semuanya," kata Daniel Seavey.

Teriakan histeris mengiringi penampilan Why Don't We di Jakarta. Para penggemar selalu berteriak kencang ketika para personel Why Don't We mengeluarkan gerakan dance terbaiknya di atas panggung.

Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas antusiasme tinggi yang dihadirkan, Why Don't We pun mengajak para penggemar berfoto bersama. Kelima personel lalu berjalan sedikit ke belakang panggung agar bisa mendapatkan pemandangan keramaian penonton di acara mereka. "Mari kita berfoto sambil berbalik. Kami akan membelakangi kalian dan berfoto," ajak Daniel. Selama acara berlangsung, lagu-lagu andalan pun dibawakan silih berganti. Para penggemar juga tak pernah kelelahan untuk ikut bernyanyi bersama idolanya. Durasi selama 1,5 jam tanpa terasa berakhir. Lagu What Am I menjadi penutup pesta meriah Why Don't We di Jakarta. Sebelum berpamitan, boyband asal California ini berjanji untuk datang kembali ke Indonesia. Mereka tak akan menyia-nyiakan kesempatan bersenang-senang dengan crowd yang selalu bersemangat seperti Limelights Indonesia.