JAKARTA - Presenter Sinyorita Esperanza meluapkan kebahagiaannya usai akun Instagramnya diikuti oleh penyanyi asal Inggris, James Arthur. Perempuan yang akrab disapa Sinyo itu memamerkannya lewat unggahan gambar tangkapan layar notifikasi akun Instagramnya.

Sinyorita menambahkan lingkaran merah dalam gambar unggahannya. Terlihat sang pelantun Say You Won't Let Go itu mengikuti akun Instagram Sinyorita dengan akun @jamesarthur23.

Perempuan 37 tahun itu tampaknya tak bisa menahan kebahagiaannya. Dia menuangkan ekspresinya lewat tulisan di keterangan fotonya.

"Ya Allah, ya Allah enggak ngerti lagi gue. Se-happy ini di follback sama @jamesarthur23. Thank you so much. You are so kind. I love you "uptheboro #semangatpaginampoooll," tulis Sinyorita pada Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Hapus Stigma Penyanyi Harus Seksi, Sinyorita Esperanza Bikin Lagu

Unggahan Sinyorita langsung menuai banyak komentar dari warganet, termasuk para artis. Mereka terpukau atas pencapaian Sinyorita yang berhasil mendapatkan follow dari penyanyi internasional.

"Keceh," kata Ihsan Tarore. Make up artist kenamaan, Reyza Carlos pun turut berkomentar, "Keren kakak," tulisnya. "Wow Bunyo spektakuler deh," komentar pesinetron Verlita Evelyn. Baca juga: Momen Manis saat Amitabh Bachchan Gendong Kareena Kapoor Mantan penyanyi cilik Chikita Meidy pun ikut membuka suara. Dia tampaknya terkejut dan juga ingin mendapat follow dari Arthur. "What? Mau," tulisnya. James Arthur sendiri telah bertandang ke Indonesia pertama kalinya pada 20 November 2019. Dia tampil dalam perhelatan YouTube Music yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta.