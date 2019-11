JAKARTA - T-Five siap merayakan hari jadinya, rencananya group musik asal Bandung ini bakal menggelar acara musik di Jakarta pada 5 Desember 2019 mendatang.

Acara bertajuk "Intimate with T-Five 20th Anniversary" ini, menurut Gordon Abraham Latupeirissa, pentolan merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukannya.

"Sebenarnya bertepatan dengan usia T-Five yang ke 20 tahun di 2019 ini. Kita ingin membuat sesuatu yang belum pernah kita buat, awalnya kita ingin bikin konser yang memang besar, tempatnya pun besar, tapi akhirnya kita buat saja yang 5 Desember ini, kita sebutnya Intimate With T-Five 20th Anniversary," ungkap Gordon melalui siaran persnya, Selasa (19/11/2019).

Baca Juga: Soal Penampilan, Paul T-Five Idolakan Bruno Mars

Persiapan yang lumayan pendek diungkapkan Gordon menjadi faktor dimana event ini sebenarnya bukanlah konser.

"Konser itu kan perlu tempat yang lebih besar, bintang tamu yang lebih variatif dan banyak, juga yang pasti budget yang lebih besar, makanya kita sebut ini lebih ke Intimate With T-Five, semacam mengajak audiens yang datang untuk lebih intim dengan kita, dengan konsep nostalgia dari awal sampai akhir," ujar Gordon.

Namun, hal yang menjadi spesial pada Intimate With T-Five 20th Anniversary ini ialah akan tampil beberapa bintang tamu dengan genre yang berbeda.

Baca Juga: Gandeng Penyanyi Era Milenial, T-Five Rilis Single Lama Rasa Baru

"Yang terkini dari acara ini nanti ada kolaborasi lintas genre antara T-Five dan Trio Macan, karena kebetulan juga ada rilis single kolaborasi," imbuh Gordon.

Seperti diketahui, T-Five adalah group musik beraliran Pop dengan sentuhan RnB serta Hip-Hop.

Terbentuk pada tahun 1999 dan mulai tenar di tahun 2000. Personel yang masih bertahan hingga saat ini, Gordon Abraham, Latupeirissa, Paul Arnold Latumahina, Yerry Meirian Kadam, Christian Marcus Nino, Tabris Muhajier Effendy, dan Hans Boyke Marsianno.

Perjalanan T-Five dalam bermusik diawal tahun terbentuk, berkarya, dan bertahan sampai sekarang disebut karena terinspirasi dari beberapa performer seperti ME dan Iwa K.

Baca Juga: Innalillahi, Cecep Reza Bombom Meninggal Dunia

Inmate With T-Five 20th Anniversary akan digelar pada tanggal 5 Desember 2019, pukul 19.00 WIB di Hard Rock cafe, Mall Pacific Place, Unit G-05, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Jakarta.

Selain Trio Macan, ME dan Iwa K dipastikan bakal satu panggung di acara tersebut. Tiket masuk dapat di booking melalui situs bookmyshow. id dengan bandrol Rp.175 ribu for sale dan Rp.200 ribu untuk on the spot.