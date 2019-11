+ 4

Ketua Yayasan Asma Indonesia Retno Ratman Saman, Ketua Panitia Acara The 50 th Anniversary of The Beatles Lily Rosyana, Ketua Perkumpulan Beatles Dunia Mania Nancy Tobing dan Musisi Jelly Tobing saat konferensi pers acara The 50 th Anniversary of The Beatles di Jakarta, Senin (21/4/2014). Acara tersebut digelar untuk memperingati 50 tahun The Beatles dengan konsep Charity Event yang akan digelar tanggal 6 Juni 2014 di The Hall Senayan City sebagai even terbesar di tanah air.