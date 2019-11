JAKARTA – Meskipun sudah tak di-follow Melly Goeslaw lewat Instagram, Rossa tetap menjaga komunikasi dengan Melly Goeslaw. Rossa juga mengatakan jika dia dan pelantun lagu I Just Wanna Say I Love You itu masih saling berhubungan lewat pesan singkat.

“Kita (Rossa dan Melly Goeslaw whatsappan saja sih. Namanya persahabatan kita kan udah cukup lama ya. Mudah-mudahan hal yang seperti ini nggak jadi masalah untuk kedepannya. Maksudnya nggak mau putus silaturahmi lah yang pasti,” ujar Rossa saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

Rossa sendiri tak terlalu mempermasalahkan keputusan Melly terkait berhenti mengikutinya di Instagram. Hal yang terpenting adalah komunikasi di antara keduanya masih tetap berjalan.

“Semua orang kan pasti punya pilihan gitu. Semua orang punya pemikiran masing-masing gitu. Jadi kalau buat saya sih enggak ada masalah selama silaturahmi masih terjalin dengan baik,” lanjutnya.

Rossa dan Melly Goeslaw sendiri sudah saling bertemu setelah insiden Halloween yang membuat istri Anto Hoed itu marah-marah di Instagram.

Meskipun demikian, Rossa tak ingin membahas banyak terkait masalah tersebut kepada ibu 2 putra itu.

"Sengaja aku memang enggak mau bahas terlalu panjang supaya tidak banyak kontroversi nantinya ada yang A ada yang B. Buat aku pribadi sih nggak ada masalah yang paling, mungkin sahabat saya lagi ada space mungkin ada pemikiran lain," lanjut Rossa.

Seperti diketahui, Rossa, Bunga Citra Lestari, Vidi Aldiano dan Bubah Alfian membuat Melly Goeslaw geram lantaran dirinya di parodikan dalam sebuah pesta Halloween.

Dalam pesta tersebut, Bubah berdandan layaknya seorang Melly Goeslaw dan menjadi bahan candaan Vidi, BCL dan Rossa. Ternyata, Melly sendiri tak terima dengan bercandaan tersebut.

Hingga akhirnya, Melly Goeslaw menumpahkan amarahnya pada 4 selebritis tersebut melalui Instagram.