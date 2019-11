LOS ANGELES - Akhir Oktober lalu ikon musik emo My Chemical Romance baru saja umumkan bakal menggelar konser reuni di Shrine Expo Hall, Los Angeles pada 20 Desember mendatang.

Kini Gerrard Way dan kawan-kawan menambah jadwal untuk tampil di Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Hal tersebut disampaikan oleh mereka lewat unggahan di Instagram.

Setelah selesai gelar konser reuni, My Chemical Romance akan tampil dalam gelaran Download Festival Australia, yang diadakan di Sydney dan Melbourn pada 20-21 Maret 2020. Di acara tersebut MCR akan menjadi head liner bersama Deftones dan Jimmy Eat World.

MCR mereka akan lanjut tampil dalam acara The Outer Fields di Western Spring Stadium, Auckland pada 25 Maret 2020 bersama musisi ternama lainnya Jimmy Eat World, Midnight Youth, dan Miss June.

Setelah dari Asutralia dan Selandia Baru, MCR akan lanjut ke Jepang. Konsernya akan berlangsung di Download Japan pada 29 Maret 2020 bersama The Offspring, Evanescence, In Flames, At The Gates dan yang lainnya.

Tak disangka, antusiasme para penggemar sangat luar biasa. Penjualan tiket konser MCR bertajuk Return itu langsung ludes dalam hitungan menit.

Gerrard Way mengaku sangat tersanjung dengan respon para penikmat musik, ia pun menyampaikan ucapan terima kasih.

"Sungguh luar biasa bagi kami atas kebahagiaan yang kami rasakan selama dua hari terakhir. Dari lubuk hati kami, terimakasih atas sambutan hangatnya. Kami benar-benar tak menduga hal ini" tulis mereka di Instagram.

Wajar saja MCR mendapat sambutan meriah karena ini menjadi momentum comeback mereka sejak vakum dari 2013 lalu. Fans berharap mereka akan lebih banyak lagi menggelar konser di negara-negara lain.