JAKARTA - Pemilik akun Hikmah Kehidupan diketahui telah meminta maaf melalui video di akun Instagram beberapa waktu lalu. Meski telah dimaafkan oleh Ruben Onsu dan Roy Kiyoshi, keduanya tetap ingin memproses kasus ini ke polisi.

Ruben Onsu yang telah melaporkan pemilik akun tersebut ke Polda Metro Jaya, melalui adiknya Jordi Onsu, pada Senin, 11 November 2019, nampaknya akan diikuti oleh Roy Kiyoshi. Rencananya, pada Kamis, 14 November besok, dirinya akan melaporkan pemilik akun Hikmah Kehidupan dis Polda Metro Jaya, sekitar pukul 11.00 WIB.

"Besok aku mau ke Polda untuk ngebuat laporan. Bukannya jahat ya, aku selama ini diam, aku mau dikatain apa-apa jelek, beauty blender-lah, plastic surgery, apa dibilang mukanya nggak simetris, apalagi kayak logo Arsenal, whatever itu gue diem. Gue diem banget. Satu waktu gue ngerasa kayak udah nih, enough, gue nggak boleh diam saja, saatnya gue speak up, biar orang tuh jera dengan UU ITE maksudnya," ungkap Roy Kiyoshi saat ditenui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2019).

"Jangan sebarangan ngomong, jangan sembarangan ngefitnah orang, apalagi kokoh ku, Koh Ruben, itu kan mempengaruhi bisnis dia loh secara nggak langsung," lanjutnya.

Roy mengungkap bahwa dirinya hingga kini masih belum bertemu dengan pelaku pemfitnahan atas dirinya dan Ruben Onsu. Ia pun mengaku malas untuk bertemu lantaran kini sang pelaku sibuk untuk meminta maaf dan tak pernah berpikir tentang dampak dari video yang ia unggah beberapa waktu lalu.

"Belum. Gue males ketemu sama pelakunya, kayak aku punya firasat ini enggak cuma satu orang. Masalahnya oknum itu menyakitkan hati aku, menyakitkan hati Ruben, menyakitkan orang-orang di dalamnya. Aku rasa ada seseorang lagi, makanya itu aku pengin banget laporin," paparnya. "Nyebelin sih mukanya, gampang banget say sorry, tapi sudah buat semua karyawan jadi orang takut. Jadi itu enggak tahu kan maksud aku apa saya mengklarifikasi saya minta maaf buat ko Ruben, ko Roy, buat Robby Purba, kok begitu gampang ya, waktu elu bikin video lu emang nggak mikir? Baru sekarang dia mikir. Nah itu gue sebel," sambungnya. Sementara itu, pemilik akun Hikmah Kehidupan dikabarkan telah mengirimkan Direct Messages kepada Ruben dan Roy Kiyoshi untuk meminta maaf. Namun, Roy mengaku akan tetap melanjutkan laporan, guna memberikan efek jera terhadap pelaku. "Aku belum sempat buka Instagram, DM nya. Kalau pun mau minta maaf, maaf aku terima. Dia datang ke rumah, dia mau datang sujud, mau apa, terserah deh, aku terima. Tapi saya enggak bisa cabut laporan, dan itu saya sudah janjian ke Polda besok untuk laporin," tutupnya.