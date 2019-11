JAKARTA - Danang Pradana Dieva, salah satu finalis sebuah ajang pencarian bakat bernyanyi, kini tengah memiliki karier yang cukup cemerlang. Tak hanya menyanyi, Danang diketahui juga mulai menerima pekerjaan sebagai seorang pembawa acara talkshow di salah satu stasiun televisi swasta.

Kepopuleran Danang Pradana, membuat dirinya kerap diajak untuk melakukan pacaran settingan oleh beberapa artis dangdut. Akan tetapi, pria 28 tahun ini mengaku memilih untuk menolak tawaran tersebut, lantaran dirinya hanya ingin menjalin hubungan yang tulus.

"Banyak (yang nawarin settingan) hehehe. Tapi alhamdulillah, insya Allah sampai saat ini belum aku ambil satu pun dan masih berpikir tentang itu," ungkap Danang, saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2019).

"Maksudnya, ngapain sih? Kalau emang tulus kepengin, suka, pengin membangun hubungan, ya hubungan aja, enggak perlu embel-embel berapa bulan, (contoh) 3 bulan 100 juta, jangan sampai," lanjutnya.

Danang Pradana mengungkap, baru-baru ini ia kembali ditawari untuk melakoni pacaran settingan. Tak ingin dicap playboy, Danang pun dengan tegas menolak hal tersebut.

"Akhir-akhir ini juga banyak manajer artis baru yang nawarin. 'Mau dong Danang bikin gimmick sama artis aku'. Tapi aku bilang enggak deh," kata Danang.

"Kalau settingan mah aku menghindari settingan pacaran, kesannya playboy banget sih. Baru berapa bulan putus, masalah hati enggak bisa diotak atik, kalau srek ya srek, enggak ya enggak," sambungnya.

Tak hanya soal pacaran settingan, Danang pun mengaku ogah untuk menerima tawaran pernikahan settingan. Sebab, pernikahan bukanlah sebuah hal yang patut untuk dipermainkan.

"Jangan sampai nikah dijadikan mainan, karena orang tua kita menanggung aib, orang tua wanita juga menanggung aib. Mereka kan enggak pernah tau ini aib atau enggak. Kalau udah mengarah ke situ, sorry to say aku enggak," tegasnya.