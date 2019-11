JAKARTA - Maraknya tindak kejahatan membuat masyarakat ikut merasakan dampak dari hal tersebut. Terlebih kasus video porno yang belakangan merugikan beberapa nama besar selebriti Tanah Air.

Beberapa nama selebriti diketahui sempat disangkutpautkan dengan kasus video porno. Meski kita tahu, bahwa video yang tersebar hanyalah hoaks belaka.

Beberapa selebiriti nampak merasa dirugikan, hingga melapor ke pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Berikut lima selebiti Indonesia yang namanya sempat dikaitkan dengan kasus video porno.

1. Marion Jola





Nama Marion Jola diketahui sempat naik daun saat mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi Indonesian Idol. Gadis asal Kupang, NTT tersebut diketahui berhasil mencuri perhatian masyarakat lantaran suaranya yang khas dan indah.

Tak lama berselang, publik dihebohkan dengan video syur yang tersebar di beberapa akun, dan dituding mirip dengan sosok Marion Jola. Akan tetapi, gadis yang akrab disapa Lala ini nampak cuek dan enggan mempedulikan ocehan masyarakat, meski sempat melakukan klarifikasi melalui unggahan video.

"Untuk berita yang ada di luar itu hoax. Yang pasti itu bukan Lala. Jadi nggak usah khawatir. Its not me," jelasnya.

2. Aura Kasih





Pada Juli 2018 lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan video syur mirip Aura Kasih. Menangapi hal tersebut, Aura Kasih pun nampak mempersilakan masyarakat untuk menonton video tersebut.

"Eh eh kok heboh pada wa! Katanya ada video mirip gw? Sok atuh di tonton di cek.. Ada aja hal jahat mau jatohin orang. Gw nya santai2 aja.. abis lebaran sama keluarga.. netizen nu HEBOH, YA ALLAH.. Aya-aya wae!!!! sepasaran itu kah muka kuuu??????? Kocakkkkkkk. Bodoooooorrrrrrrrr........," tulis Aura Kasih pada Instagram Storiesnya kala itu.

Penasaran dengan sosok wanita dalam video tersebut, mantan kekasih Glenn Fredly inipun mengaku sempat menonton video itu. Ia pun sempat menanyakan dimanakah letak kemiripan wanita di video tersebut dengan dirinya, di hidung atau di leher.

3. Pamela Safitri

Pada pertengahan Oktober 2019 kemarin, nama Pamela Safitri kembali ramai usai kemunculan foto syur mirip dirinya. Dalam foto tersebut, Pamela bersama seorang rekannya, nampak berpose tanpa menggunakan baju serta celana, serta terlihat berpelukan. Baca juga: Saat SMP, Ari Sihasale Prediksi Jodohnya Kelak Nia Zulkarnaen Ramainya foto tersebut membuat media melakukan klarifikasi pada pihak manajemen Pamela. Bahkan hal tersebut nampak dibantah oleh Jeffrangga, selaku manajernya. "Oh itu bukan Pamela," ujar Jeffangga saat dihubungi Okezone melalui sambungan telepon, Kamis (17/10/2019). "Aku sih sudah cerita ke Pamela, ‘Dek, ada foto beredar begini.’ Lalu dia malah tanya, ‘Foto apa kak?’ dan bilang ‘Aku enggak pernah foto kayak begitu," lanjutnya sambil menirukan percakapannya dengan Pamela Safitri. 4. Gisella Anastasia

Kasus video syur yang diduga merupakan artis, juga menyerang mantan istri Gading Marten, Gisella Anastasia. Pada Selasa, 22 Oktober 2019 kemarin, potongan foto serta video syur berdurasi 3 menitan tersebut ramai tersebar melalui Twitter dan WhatsApp grup. Menanggapi hal tersebut, ibu dari Gempita Nora Marten ini mengaku sangat sedih. Bahkan ia cukup terkejut saat orang-orang terdekatnya mengabari dirinya terkait hal tersebut. "Iya tahu saya, saya sudah tahu dari kerabat sama manajemen saya juga, sudah cek juga. Yang pasti sedih, karena saya yang tahu diri saya sendiri. Saya tahu saya gimana. Saya bisa memastikan itu bukan saya. Cuma ya sedih sekali," ungkap Gisella Anastasia, saat dihubungi Okezone melalui sambungan telepon, Selasa 22 Oktober 2019. Terkait penyebaran video hoaks tersebut, Gisel diketahui menggandeng pengacara Sandy Arifin untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Bahkan mereka telah melayangkan laporan atas kasus video hoaks itu pada Jumat 25 Oktober 2019 di Polda Metro Jaya. 5. Nagita Slavina

Tidak hanya berhenti sampai di Gisella Anastasia, rupanya penyebar video hoax kini menyerang istri dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Beberapa waktu lalu, nama Nagita Slavina diketahui ramai diperbincangan lantaran kemunculan sebuah video syur yang diduga merupakan dirinya. Akan tetapi, hal tersebut nampak dibantah oleh Raffi Ahmad sebagai sang suami, terlebih, netizen pun tak percaya bahwa wanita dalam video tersebut adalah ibunda dari Rafathar Malik Ahmad. "Ada beredar katanya video syur Nagita Slavina, itu aku katakan 100 persen hoaks dan para fans lihat kan? Aku dikasih lihat gambarnya, tetapi aku enggak nonton full (videonya) ngapain?," ujar Raffi Ahmad dalam Youtube Channelnya. "Kalau menyangkut saya mah saya sih orangnya enggak peduli, tetapi beda halnya kalau mengganggu istri dan anak saya. Perempuan itu, kan, harus dijaga, kalau laki-laki mah istilahnya lebih cuek," tegasnya.