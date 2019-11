LOS ANGELES - Wajah rupawan, tubuh ideal, dengan akting memukau, menjadi daya pikat utama Keanu Reeves saat pertama kali terjun ke dunia hiburan. Alasan itu pula yang membuat aktor 55 tahun itu digilai banyak perempuan.

Setelah lama diam seputar kehidupan asmaranya, Keanu Reeves akhirnya memperkenalkan sang kekasih di karpet merah LACMA Art + Film, pada 2 November lalu. Dia adalah Alexandra Grant, artis visual yang telah lama menjalin persahabatan dengan sang aktor.

Namun jauh sebelum Grant, Reeves sempat diisukan dekat dengan beberapa wanita. Siapa saja mereka? Berikut Okezone merangkum deretan perempuan yang pernah mewarnai kehidupan cinta Keanu Reeves.

Claire Forlani

Keanu Reeves pernah dikabarkan berkencan dengan Claire Forlani sepanjang 2004 hingga 2006. Pada suatu kesempatan, Keanu hanya tertawa ketika media mengonfirmasi isu tersebut. Aktor Speed itu menegaskan bahwa hubungannya dengan Claire Forlani hanya sebatas teman.

Jennifer Syme

Keanu Reeves dan Jennifer Syme mulai berpacaran pada 1999. Tak lama setelah itu, keduanya mengumumkan sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka.

Sangat disayangkan, bayi perempuan yang dinamai Ava itu meninggal di dalam kandungan Syme saat masih berusia 8 bulan. Menurut keterangan beberapa sumber, hubungan Keanu dan Syme renggang setelah kejadian tragis itu.

Mereka pun akhirnya berpisah meski masih menjalin hubungan baik. Namun tragedi lain harus dikecap Reeves ketika Syme meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada 1 April 2001. Ironisnya, sang aktor sempat menghabiskan waktu dengan Syme sehari sebelum kematiannya.

Amanda de Cadenet

Hubungan asmara Keanu Reeves dan Amanda de Cadenet memang jarang terungkap publik. Namun asmara itu diungkap Cadenet dalam bukunya yang berjudul It's Messy: Essays on Boys, Boobs, and Badass Women.

"Kami bertemu saat aku sedang hamil 2 bulan. Saat itu, usiaku 19 tahun dan sudah menikah dengan seorang lelaki bernama John Taylor dari band Duran Duran. Setelah beberapa menit melihat Reeves, aku ingat pernah berpikir, ‘Berapa banyak perempuan hamil yang berselingkuh?’

Sofia Coppola

Keanu Reeves dan Sofia Coppola berpacaran setelah bertemu di lokasi syuting film Dracula. Menariknya, film itu disutradarai ayah Sofia, Francis Ford Coppola. Usia pacaran mereka terbilang singkat dan berakhir pada 1992.

Winona Ryder

Nama Winona Ryder juga pernah mewarnai kehidupan asmara Keanu Reeves. Bintang serial Stranger Things ini bahkan secara ‘teknis’ telah menikah dengan Reeves saat seorang pendeta menikahkan mereka di lokasi syuting film Dracula.

“Dalam adegan itu, Francis Ford Coppola menggunakan seorang pendeta Romania asli. Kami melakukan pengambilan gambar dan dia (Keanu) melakukan segala sesuatunya. Jadi, kupikir kami telah menikah," kata Winona.

Jill Schoelen





Jill Schoelen menjadi nama terakhir yang sempat mewarnai kehidupan Keanu Reeves. Keduanya bertemu saat melangsungkan syuting film pertama Keanu, Babes in Toyland. Jill dan Keanu dikabarkan berpacaran selama hampir 3 tahun.*

