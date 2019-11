JAKARTA - Setiap perempuan pasti mendambakan momen romantis saat dilamar oleh kekasih tercinta. Setiap pria pun biasanya mencoba mewujudkan keinginan dari perempuan yang dicintainya.

Tak terkecuali para selebriti Tanah Air. Saat berlibur ke luar negeri, mereka memanfaatkannya untuk melamar kekasih dengan kejutan super romantis.

Baca Juga: Usai Dilirik Jaehyun NCT 127, Felicya Angelista Ungkap Respons Caesar Hito

Berikut ini Okezone hadirkan 2 artis yang memilih melamar kekasihnya di luar negeri.

1. Mike Lewis

Kabar bahagia datang dari Mike Lewis yang melamar kekasihnya, Janisa Pradja. Terungkap melalui unggahan di IG TV berdurasi lebih dari 3 detik pada Oktober 2019.

Baca Juga: Mike Lewis Lamar Kekasih saat Berlibur ke Eropa

Mike dan Janisa kala itu sedang berkeliling Eropa. Sang perempuan kaget saat mengetahui Mike melamar dan menanyakan kesediannya untuk menjadi istrinya.

"Janisa Pradja," kata Mike sambil berlutut dan mengeluarkan cincin dari wadah yang berada di kantong celananya. "Are you serious?," celetuk Janisa kaget. "Will you marry me?," lanjut Mike yang langsung dijawab dengan kalimat 'ya' oleh kekasihnya.

2. Caesar Hito

Kisah cinta Caesar Hito dan Felicya Angelista akhirnya menapaki babak baru. Hito memutuskan untuk melamar sang kekasih tepat di hari ulang tahunnya yang ke-25 pada 2 November 2019.

Baca Juga: Reaksi Kocak Felicya Angelista saat Dilamar Caesar Hito

Aksi lamaran itu berlangsung di kawasan Garden by The Bay, Singapura. Suasana semakin romantis kala Hito berlutut di hadapan Felicya dan langsung memberikan cincin kepadanya.

Momen romantis yang terabadikan itu diunggah oleh Felicya di akun Instagramnya. "@hitocaesar ngomong: will you marry me? Dan gue beneran bingung mau jawab apa. Antara 'yes i do' atau 'yes i will'. Pokoknya intinya mah yes!," tulis Felicya.