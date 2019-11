JAKARTA - Tak hanya bersinar di dunia seni peran, Mawar Eva De Jongh juga berbakat di bidang tarik suara. Dara 18 tahun itu sudah membuktikannya lewat single bertajuk Heartbeat dengan berkolaborasi bersama aktor Julian Jacob.

Terbaru, Mawar merilis single keduanya yang berjudul Lebih Dari Egoku pada September 2019. Lagu ini diciptakan oleh Raguel Lewy dengan bernuansa pop akustik.

Lebih Dari Egoku ini menceritakan tentang kisah percintaan yang kerap dialami oleh muda-mudi zaman sekarang.

Berikut ini Okezone hadirkan chord gitar lagu Lebih Dari Egoku - Mawar Eva De Jongh.

intro

C Bb

[verse (1)]

C Bb Am C F

sulit bagiku -- menghadapi kamu

C Em Am

tapi ku takkan menyerah --

Dm G

Kau layak kuperjuangkan

[verse (2)]

C Bb Am C F

perih bagiku -- menahan marahku

C Em Am

tapi ku akan lakukan --

Dm D G

Bahkan lebih dari itu

[chorus]

C F G C

Aku yang minta maaf walau kau yang salah

Am F G C

Aku kan menahan walau kau ingin pisah

F G C Am

Karena kamu penting, lebih penting

Dm C G

Dari semua yang kupunya

C F G C

Jika kamu salah aku akan lupakan

Am F G C

Walau belum tentu kau lakukan yang sama

F G C Am

Karena untukku kamu lebih penting

Dm C Bb

dari egoku

[verse (2)]

C Bb Am C F

perih bagiku -- menahan marahku

C Em Am

tapi ku akan lakukan --

Dm D G

Bahkan lebih dari itu

[chorus]

C F G C

Aku yang minta maaf walau kau yang salah

Am F G C

Aku kan menahan walau kau ingin pisah

F G C Am

Karena kamu penting, lebih penting

Dm C G

Dari semua yang kupunya

C F G C

Jika kamu salah aku akan lupakan

Am F G C

Walau belum tentu kau lakukan yang sama

F G C Am

Karena untukku kamu lebih penting

Dm C Bb

dari egoku

C F G C

Aku yang minta maaf walau kau yang salah

Am F G C

Aku kan menahan walau kau ingin pisah

F G C Am

Karena kamu penting, lebih penting

Dm C G

Dari semua yang kupunya

C F G C

Jika kamu salah aku akan lupakan

Am F G C

Walau belum tentu kau lakukan yang sama

F G C Am

Karena untukku kamu lebih penting

Dm C Bb

dari egoku