JAKARTA - Andien sudah menyiapkan deretan rencana untuk menghadirkan karya di luar musik selain buku. Ditemui di kawasan Blok M, Jakarta, Andien juga mengaku tertarik membuat podcast seperti beberapa artis lain.

“Ya nanti mungkin aku akan bikin hal lain di luar musik. Aku mau bikin podcast dongeng gitu, pengin bikin buku biografi juga,” ujarnya.

Tak pernah terbersit di benak Andien sebelumnya bahwa dia bakal membuat karya di luar lagu. Namun setelah menjajal pengalaman membuat buku, wanita 34 tahun merasa ketagihan mencoba hal baru.

“Aku akhirnya jadi kepikiran ya. Tadinya sih enggak,” kata dia.

“Malah jadi ngerasa seru. Pertama kan aku mikirnya susah ya. Nah, begitu prove read gitu, tiba-tiba jadi banyak mau, boleh enggak tambahin ini itu,” lanjut Andien.

Buku perdana Andien sendiri bertajuk Belahan Jantungku sama seperti salah satu lagunya. Namun menurut penjelasan Andien, sama sekali tidak ada korelasi antara buku dengan lagu tersebut.

Lewat karya sastra, Andien lebih ingin berbagi pengalaman sebagai ibu sekaligus perempuan dari kacamata pribadinya.

“Aku enggak bahas cara how to gitu, tapi memang aku lebih banyak membahas why-nya. Karena why, mengapa, itu menurutku bisa jadi batu pijakan pertama yang kuat untuk kita berpegang teguh sama apa yang works. Tadinya ada how to, tapi akhirnya kita sisihkan,” papar pemilik nama asli Andini Aisyah Haryadi.